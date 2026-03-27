"No pašvaldībām nereti izskan emocijas, lūk, padomju laikos pie mums bija tik un tik pasažieru autobusu reisu, bet tagad autobusi nekursē, tāpēc jau cilvēki te vairs nedzīvo. Tad mēs liekam datus pretim: neredzam, ka cilvēki pārvietotos. Jo lielāks iedzīvotāju blīvums un jo vairāk tie pārvietojas, jo vienkāršāk nodrošināt sabiedrisko transportu un jo mazākas izmaksas," sarunā ar “Latvijas Avīzi” saka Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.
Reģionos ļaudis šad tad pukojas, ka autobusi kursē reti vai nebrauc tad, kad vajag, un neapstājas tur, kur man vajag. Šī problēma – pasažieru neapmierinātība ar to, ka autobuss neapstājas vēlamā pieturā, – šad tad izpeld ierakstos sociālajos tīklos. Piemēram, pagājušā gada nogalē platformā "Facebook" lielu rezonansi izraisīja kādas sievietes ieraksts par gadījumu autobusa Rīga–Valmiera pēdējā reisā, kad autobusa vadītājs neesot izlaidis 80 gadus vecu pasažieri Inciema pieturā. Sieviete biļeti bija iegādājusies līdz nākamajai pieturai "Straupe", jo biļeti līdz Inciemam iegādāties neesot iespējams. Pēc pasažieres lūguma pieturā apstāties autobusa šoferis teicis, ka viņa maršrutā pieturu skaits samazināts, Inciemam pabraucis garām un sievieti izlaidis Straupē – aptuveni divpadsmit kilometrus tālāk. Publikācijas autore rakstīja: “Jautājums paliek: kas ir galvenais – paragrāfs, punkts, apakšpunkts vai darbinieka elementāra cilvēcība neatstāt cilvēku ziemā nakts melnumā vienu.” Par konkrēto reisu atbildīgais uzņēmums "VTU Valmiera" medijiem pēc tam skaidrojis, ka autobusa vadītājs rīkojies atbilstoši noteikumiem. Konkrētais reiss esot ar samazinātu pieturvietu skaitu, lai pasažieri ar pēdējo reisu ātrāk nokļūtu galamērķī. Taču uzņēmums min, ka pasažieriem ir tiesības izkāpt arī netarificētās pieturās, ja par to laikus informē autobusa vadītāju – biļetes iegādes brīdī vai savlaicīgi pirms pieturas. Pasažiere neesot laikus informējusi autobusa vadītāju par vēlmi izkāpt Inciemā. Vienvārdsakot – “komunikācijas kļūda”...
Kāda ir aina ar reģionālo autobusu satiksmi dažādos novados – to skaidroja “Latvijas Avīze” un kolēģi no Bauskas, Valkas, Smiltenes, Alūksnes, Gulbenes, Jēkabpils, Aizkraukles novadu laikrakstiem.
Publikācija tapusi projektā "Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam", kurā "Latvijas Avīze" sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Zemgales Ziņas", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un "Ziemeļlatvija".
