Šūnapraide par Krāslavas novadā nogāzušos dronu bija jāiedarbina, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" atzina aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Pēc pērn notikušā drona incidenta Gaigalavā tika detalizēti runāts ar pašvaldībām, meklējot līdzsvaru — ja nav pilnīgas pārliecības, ka tas ir drons un tobrīd tas ir "tikai punkts radarā", institūcijas ir piesardzīgas. "Pie katra punkta, putna, mākoņa, kas redzams radarā — vai celt kājās iedzīvotājus nakts vidū?" vaicāja Sprūds.
Ministrs pastāstīja, ka, turpinoties dronu uzlidojumiem objektiem Krievijā, bija sagatavota un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam iedota šūnapraidē izplatāmas ziņas sagatave gadījumam, ja Latvijas virzienā vēl parādās kāds drons. "Kopumā bijām tanī pašā dienā reaģēt papildus ar šādām ziņām," apliecināja politiķis.
Pirmajā gadījumā, kad nav pilnīgas skaidrības par radaros redzamajiem objektiem, ir izvēle par līdzsvaru:
"Vai vēlamies katru otro nakti celt iedzīvotājus, vai arī pārliecināmies, ka ir apdraudējums,
pēc kā sūtām konkrēto vēstījumu."
Sprūds uzsvēra, ka, ja būs līdzīgi gadījumi nākotnē, tad pie pirmajām pazīmēm, ka pastāv apdraudējuma risks, šūnapraide jāiedarbina.
Šonedēļ visās trijās Baltijas valstīs ielidojuši un eksplodējuši droni.
Pirmdien agri no rīta Lietuvas Varēnas rajonā, netālu no robežas ar Baltkrieviju, drons nogāzās uz sasalušā Lavīsa ezera.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Savukārt Igaunijas ziemeļaustrumos no Krievijas gaisa telpas ielidojis drons trešdienas rītā ietriecies Auveres elektrostacijas skurstenī.
Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene apstiprināja, ka nokritušais un eksplodējušais lidaparāts bija Ukrainas drons, kas bija paredzēts mērķim Krievijā.
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atzinis, ka arī Latvijas gaisa telpā ielidojušais un detonējušais bezpilota lidaparāts bijis Ukrainas drons, kas, acīmredzot, bijis daļa no koordinētas Ukrainas operācijas pret Krievijas objektiem.
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.
