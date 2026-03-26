Parīzes krimināltiesa trešdien piesprieda Šveices islāma teologam Tarikam Ramadanam 18 gadu cietumsodu par trīs sieviešu izvarošanu.
Ramadans tika atzīts par vainīgu visos apsūdzības punktos prāvā, kas ir viena no simboliskākajām "MeToo" kustībā Francijā.
63 gadus vecais Ramadans tika notiesāts aizmuguriski, jo viņš pašlaik dzīvo Šveicē.
Tiesa konstatēja, ka viņš izvarojis trīs sievietes Lionā un Parīzē laikā no 2009. līdz 2016. gadam. Viņš pavadījis 10 mēnešus pirmstiesas apcietinājumā.
Ramadans konsekventi noliedza apsūdzības, bet vēlāk atzina, ka ir kontaktējies ar šīm sievietēm, kuras viņu raksturoja kā manipulējošu, dominējošu un brutālu.
Francija ir izdevusi orderi viņa aizturēšanai. Pēc soda izciešanas viņu paredzēts izraidīt no Francijas uz visiem laikiem. Ramadanam arī vajadzēs samaksāt kompensāciju upuriem.
Spriedums pilnībā atbilst prokuroru pieprasītajam, bet tiks izpildīts tikai tad, kad Ramadans tiks nogādāts uz Franciju. Tā kā Šveice neizdod savus pilsoņus, viņš pagaidām nav pieejams Francijas tiesu iestādēm.
Ramadans 2024. gada augustā Šveicē tika notiesāts citā izvarošanas un seksuāla uzbrukuma lietā. Francijā viņam arī piespriests naudassods par to, ka viņš prāvā izpaudis vienas prasītājas identitāti.
Lai gan tiesas rīkojumos bija pieprasīta Ramadana uzturēšanās Parīzes tuvumā, viņš atstāja Franciju, kā attaisnojumu minot hospitalizāciju Ženēvā multiplās sklerozes dēļ.
Divi tiesas iecelti medicīnas eksperti vēlāk apstiprināja, ka Ramadana veselības stāvoklis ļauj viņu tiesāt, tomēr viņš turpināja izvairīties no tiesas.
Ramadans ir Ēģiptes "Islāma brālības" dibinātāja Hasana al Bannas mazdēls un Eiropas musulmaņu identitātes propagandists. Viņš ieguvis popularitāti starp gados jauniem Eiropas musulmaņiem, kuriem ir imigrantu saknes.
Kā Stambulas konvencijas ratificēšana jūsuprāt ietekmējusi situāciju ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēs Latvijā?
