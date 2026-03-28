Sociālo tīklu vidē uzvirmojušas asas diskusijas par to, cik tālu drīkst iet publiskā viedokļu apmaiņā. Kanāla STV Pirmā! sarunu raidījuma "Dāmas ar Drāmu" dalībnieces pievērsās gadījumam, kurā satura veidotāja Kalendy, risinot domstarpības ar sava mīļotā vīrieša, mūziķa Mika Dukura bijušo sievu, savos izteikumos iepina arī viņa bērnus. Vai mūsdienu digitālajā laikmetā bērni un privātums ir kļuvuši par rīkiem, ko upurēt personīgo konfliktu vārdā?
Publiciste Linda Curika diskusijas dalībniecēm atgādināja notikumu secību: viss sākās ar Alda Gobzema publicētajiem apgalvojumiem par Mika Dukura pašreizējo partneri Endiju. Viņš, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, apšaubīja sievietes reputāciju un pat mudināja mūziķi nekavējoties pārtraukt šīs attiecības. Endija klusēt negrasījās un publicēja atbildi, kurā skāra arī bērnu tēmu.
Reaģējot uz šo situāciju, juriste Ieva Brante pauda stingru nostāju: "Labi. Ja tu man atnāc un šo liec juristam uz galda, tad es teikšu – vecāki ir slimi, bet tāpēc vien nav jācieš bērniem. Ja tu man saki, ka iesaistīts bērns, tad es saku atkal – izskatās, ka bērns tiek izmantots kā instruments."
Konflikta eskalāciju ilustrēja Endijas publicētais video materiāls, kurā viņa tiešā veidā vērsās pie Mika bijušās sievas ar provokatīviem jautājumiem par meitas izcelsmi un paternitātes pārbaudēm, norādot, ka bērnu saskarsme ar tēvu ir atkarīga no šo testu rezultātiem.
Brante šādu rīcību raksturoja kā neadekvātu vecāku rīcību: "Tad, kad vairs nav par ko runāt un ko darīt, tad vienā katlā cieš bērns. Jā, brīvība – mēs varam darīt, ko mēs gribam, bet, lūdzu, darām to tā, lai no tās brīvības izpratnes necieš bērns. Tā, manuprāt, būtu loģiska vecāku atbildība."
Savukārt psihiatre Liene Sīle uzsvēra, ka šāda publiska "veļas mazgāšana" atstāj tālejošas sekas uz plašu cilvēku loku: "Runājot par jautājumu, vai tas ir pieņemami, tad noteikti tas neradīs atbalstu. Pirmām kārtām, tiek skarti gan pieaugušie, gan viņu attiecības. Atceramies, ja mēs runājam par partnerattiecībām, kur radušies arī bērni, šis nav stāsts par diviem cilvēkiem, bet gan par sistēmu, kur bieži vien ir iekļauti līdz pat 60 cilvēkiem. Šī dalīšanās, publiskošana, līdzjūtības meklēšana vai otra nomelnošana ietekmē lielu daļu mūsu tālākās dzīves plānošanu."
Noslēgumā aktrise Dana Bjorka neslēpa savu sašutumu par to, ka bērni tiek izmantoti kā manipulācijas objekti: "Bērni nekad nevar būt par monētu, ar ko spēlējas vai ar ko maina pret citu monētu. Tas nav pieļaujami. Jebkurš vecāks, kurš apspriež savu privāto dzīvi publiski, ir ne pārāk gudrs vai ne pārāk mīlošs vecāks savam bērnam. Tāds ir mans uzskats."
