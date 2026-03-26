Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko trešdien sāka savu pirmo oficiālo vizīti Ziemeļkorejā, vēsta Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra "Belta".
Divu dienu vizītes mērķis ir padziļināt saites un "apzināt galvenās abpusējo interešu jomas un perspektīvākos projektus īstenošanai", norāda aģentūra. Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns un Lukašenko tikās septembrī Pekinā, kur viņi apmeklēja militāro parādi Tiaņaņmeņa laukumā. Ziemeļkorejas līderis tur izteicis uzaicinājumu apmeklē valsti. Vizītes mērķis ir "izrādīt solidaritāti" starp valstīm, kas iestājas pret Rietumu kārtību, ziņu aģentūrai AFP sacīja Korejas Aizsardzības analīzes institūta pārstāvis Li Horjongs. "Kims centīsies izmantot šo iespēju, lai palielinātu savu diplomātisko atpazīstamību un stiprinātu solidaritāti starp tā dēvēto pret Rietumiem vērsto valstu bloku," sacīja Li. Vēstulē Lukašenko šā mēneša sākumā Kims norādīja, ka ir "gatavs paplašināt un attīstīt tradicionālās draudzības un sadarbības attiecības līdz jaunam, augstākam līmenim atbilstoši jaunā laikmeta prasībām", ziņoja Ziemeļkorejas ziņu aģentūra KCNA. Baltkrievijas līderis savukārt pauda, ka "Minska apstiprina, ka ir ieinteresēta aktīvi paplašināt politiskās un ekonomiskās saites ar Phenjanu visos līmeņos".
