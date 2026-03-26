Light rain 9.4 °C
C. 26.03
Eiženija, Ženija
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
#atkritumi #lvaf #ministrijas #uzņēmēji #zalalatvija

Atkritumu šķirošanu papildinās dedzināšana

Uldis Graudiņš / Latvijas Avīze
2026. gada 26. marts, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
"Eco Baltia Vide" direktors Andris Ziemelis: "Katrai dedzināšanai sūtītajai kravai veic analīzes. Ik pēc desmit dienām saņemam atskaiti par sūtītā materiāla kvalitāti. Svarīgākie rādītāji ir siltumspēja un mitrums. Nedrīkst būt pārsniegti arī hlora un dzīvsudraba piemaisījuma rādītāji.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Lai nepārstrādājamus Latvijas izcelsmes atkritumus nevajadzētu aprakt, iecerēts tos dedzināt, ražojot siltumu un elektroenerģiju.

Šā gada rudenī Ventspilī sāks darboties pirmā atkritumu dedzināšanas rūpnīca, kur no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) ražos siltumu un elektroenerģiju. Enerģētikas uzņēmums "Gren Latvija" sola, ka uzņēmuma atkritumu reģenerācijas rūpnīca Pierīgā, Salaspils novada Aconē, darbību sāks 2029. gadā. 

Klimata un enerģētikas ministrija ziņo, ka Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.–2028. gadam iezīmēta atkritumu dedzināšanas rūpnīcu būvniecība ar kopējo nepārstrādājamo atkritumu utilizēšanas jaudu no 200 līdz 220 tūkstošiem tonnu. Ministrijā arī uzsver, ka atkritumu dedzināšanas rūpnīcu būvniecībai ES fondu naudu piesaistīt nevar. "Zaļā Latvija" pētīja, vai un kāds labums no iepriekš nosaukto rūpnīcu būvniecības būs Latvijas sabiedrībai. 

Var pievienot vērtību, nevis aprakt 

Gints Kukainis, atkritumu apsaimniekošanas SIA "ZAAO" valdes priekšsēdētājs, teic, ka 2025. gadā SIA "ZAAO" (ZAAO) Aprites ekonomikas centros tika ievestas 34 355 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu, par diviem procentiem mazāk nekā gadu agrāk. Pērn kāpa šķirotā iepakojuma daudzums – tas sasniedza 9836 tonnas, par aptuveni 4% vairāk nekā 2024. gadā. Būtiski vairāk savākts arī bioloģisko atkritumu – pavisam 1932 tonnas, par 73% vairāk nekā gadu agrāk. Bioloģiskos atkritumus pārstrādā biogāzē un kompostā. 

G. Kukainis vērš uzmanību, ka, pieaugot atkritumu šķirošanai, visus iepakojuma materiālus pārstrādāt nav iespējams: "Tirgū ir ļoti daudz dažādu plastmasas veidu, un daļa iepakojumu tiek ražoti no materiāliem vai to kombinācijām, kādas pēc lietošanas nav iespējams pārstrādāt. Nereti šāds iepakojums satur arī piemaisījumus, kas pārstrādi padara tehniski vai ekonomiski neiespējamu. Tieši šī atkritumu daļa visbiežāk nonāk atkritumu krātuvē. Tāpēc ZAAO pastāvīgi strādā arī pie sabiedrības izglītošanas par pareizu atkritumu šķirošanu," tā ZAAO vadītājs. Ko darīt ar tiem materiāliem, kurus pārstrādāt nav iespējams? "Atkritumu reģenerācija ir viens no risinājumiem, kā racionāli izmantot materiālus, kurus citādi vajadzētu apglabāt. Tas kļūst aizvien dārgāk – par katru apglabāto atkritumu tonnu jāmaksā dabas resursu nodoklis, kas kopš 2026. gada ir 130 eiro. Vienlaikus šie materiāli satur enerģētisku potenciālu. Ja nepārstrādājamos atkritumus izmanto enerģijas ražošanā, iespējams mazināt poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un vienlaikus aizstāt daļu fosilā kurināmā," tā G. Kukainis.

Savukārt cita atkritumu apsaimniekošanas nozares uzņēmuma, SIA "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts uzsver – Latvijā atkritumu apsaimniekošanā vissvarīgākajai prioritātei ir jābūt šķirošanas un pārstrādes jaudu attīstībai. Tas attiecas gan uz iepakojuma materiālu šķirošanu, gan arī uz sadzīves atkritumu pāršķirošanu, – lai poligonos nonāktu iespējami mazāks atkritumu daudzums. ""Eco Baltia vide" aizvadītā gada rezultāti liecina, ka šāda pieeja darbojas. 

Mērķtiecīgi investējot šķirošanas procesu pilnveidē, jau šobrīd varam nodrošināt, ka 65 procenti no "Eco Baltia vide" apsaimniekotajos reģionos savāktajiem atkritumiem tiek novirzīti pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. 

Savukārt no iedzīvotāju sašķirotajiem atkritumiem poligonos ir jāapglabā vien pieci procenti tāpēc, ka šai daļai pagaidām vēl nav pieejamu pārstrādes vai atkārtotas izmantošanas risinājumu. Pozitīvs piemērs ir Rīga – pēdējo piecu gadu laikā "Eco Baltia vide" kopā ar iedzīvotājiem, vienlaikus pilnveidojot šķirošanas infrastruktūru, izdevies samazināt nešķiroto atkritumu daudzumu par 26 procentiem," stāsta J. Aizbalts.

No uzņēmuma šķiroto atkritumu konteineros nonākušā aptuveni 20% tiek sagatavoti siltumenerģijas ieguvei. "Visas Latvijas mērogā patlaban šāda tipa atkritumus galvenokārt apglabā poligonos tāpēc, ka trūkst pietiekamu vietējo jaudu šādu atkritumu reģenerācijai. Šā iemesla dēļ ilgtermiņā ar šķirošanu vien nepietiks," secina J. Aizbalts. 

Arī viņš uzskata, ka ir racionāls pamats apgalvojumam: bez reģenerācijas (dedzināšanas) jaudām būs ļoti grūti sasniegt ES 2035. gada mērķi samazināt poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu līdz 10%. "Tomēr šo diskusiju nevajadzētu sašaurināt tikai līdz dedzināšanai – Latvijai jāraugās uz modernām tehnoloģijām, kas ļauj nepārstrādājamos atkritumus pārvērst energoresursos, piemēram, sintētiskajā gāzē vai metanolā, vienlaikus saglabājot šķirošanu un pārstrādi kā nozares galveno prioritāti," uzsver J. Aizbalts.

Atkritumi cementa ražošanai

Atkritumus Latvijā, Brocēnos, dedzina jau kopš 2010. gada. Cementa ražošanas uzņēmuma "Schwenk Latvija" Vides nodaļas vadītāja Santa Kļava teic, ka pērn ražotnē Brocēnos cementa rūpnīcas klinkera krāsnī kā kurināmo izmantoja gandrīz 157 tūkstošus tonnu NAIK (jeb no atkritumiem iegūts kurināmais), no kura 47% jeb 73 794 tonnas bija Latvijā ražotais materiāls. Cementa ražošanai vajag visaugstākās kvalitātes NAIK, kuru pērn Latvijā vairāk saražot neizdevās.

""Schwenk Latvija" mērķis ir palielināt kurināmā daudzumu, kas iegūts no vietējiem piegādātājiem, un to arī sekmīgi īstenojam – 2022. gadā no vietējiem piegādātājiem saņēmām 17 procentus rūpnīcā izmantotā NAIK, 2023. gadā – 31 procentu, 2024. gadā – 41 procentu un 2025. gadā – attiecīgi 47 procentus. "Schwenk Latvija" ne tikai vēlas, bet arī ir gatavs palielināt vietējā NAIK īpatsvaru cementa ražošanā – līdz aptuveni 100 000 tonnu gadā," teic S. Kļava. Tomēr arī pēc šā "Schwenk Latvija" mērķa sasniegšanas būtu jādomā, ko darīt ar tikpat lielu nepārstrādājamo atkritumu daudzumu. S. Kļava precizē, ka NAIK ir īpaši ražots kurināmā maisījums, kura izejmateriāli ir šķiroti, noteiktās frakcijās smalcināti sadzīves un rūpnieciskie atkritumi (papīrs, plastmasa, koksne, tekstils). NAIK sastāvdaļu rādītājus rūpīgi pārbauda gan piegādātāju, gan arī "Schwenk Latvija" laboratorijās.

NAIK ir viens no visvairāk izmantotajiem kurināmā veidiem Brocēnu cementa rūpnīcā un būtiski palīdzējis mazināt cementa ražošanas ietekmi uz klimatu (CO2 emisiju daudzumu), 

kā arī iedzīvināt aprites ekonomikas principus, atbrīvojoties no citu nozaru atlikumproduktiem. 

S. Kļava: "Būtisks ieguvums no NAIK izmantošanas cementa ražošanā ir tas, ka degšanas procesā radušos pelnus iestrādā produktā, kas atšķir cementa ražošanu no atkritumu reģenerācijas jeb sadedzināšanas, kur pāri palikušie līdz 30 procentiem pelni ir toksiski un ir jāapglabā vai kaut kur jāizmanto. Liela atšķirība ir arī temperatūrā, kādā notiek no atkritumiem gatavota kurināmā sadedzināšana – cementa rūpniecībā tie ir 1500–2000 °C, kamēr atkritumu sadedzināšanas iekārtās – nedaudz virs 850 °C. Trešais abas šīs jomas atšķirošais faktors ir kurināmā maisījuma tehniskā specifikācija un kvalitāte – cementa ražošanā tā ir augstāka un stingrāk noteikta, tāpēc ar šo kurināmo iespējams gandrīz 100 procentu apmērā aizstāt fosilā kurināmā izmantošanu." Eksperte arī vērš uzmanību, ka nepārtraukta cementa ražošanas procesa un produkta kvalitātes nodrošināšanas nolūkos ir nepieciešams diversificēt atkritumu piegādes avotus, samazinot piegādes ķēdes risku, tāpēc ražošanas procesā tiek izmantoti gan vietējie, gan arī no citām valstīm ievestie atkritumi. 

"SIA "Eco Baltia vide" pēc īpašām proporcijām no atkritumiem sagatavots kurināmais.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Kā darbosies Ventspilī

Pašvaldības SIA "Ventspils komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētājs Didzis Ošenieks teic, ka šā gada rudenī iecerēta jaunās atkritumu dedzināšanas rūpnīcas darbības sākšana. Rūpnīcas jauda būs 1,8 MW, un gada laikā tā varēs reģenerēt 15 300 tonnu NAIK. Ventspils pilsēta, Ventspils novads un Kuldīgas novads gada laikā nodrošina aptuveni 11 000 tonnu atkritumu. Atlikušo 4300 tonnu daudzumu nodrošināšot Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas centrs "Piejūra", kur ved sadzīves atkritumus no Talsu un Tukuma novada, kā arī no Jūrmalas pilsētas. 

"Viļņā, Klaipēdā, Kauņā dedzina visus sadzīves atkritumus. Mēs gada laikā iegūsim aptuveni 32 000 MWh siltuma un aptuveni 11 000 MWh elektroenerģijas, kuru pārdosim biržā, tērēsim savām vajadzībām. Siltumu pārdosim siltumapgādes uzņēmumam "Ventspils siltums", kas atrodas līdzās," darbības modeli atklāj D. Ošenieks. Viņš piebilst – tuvākās dzīvojamās mājas no dedzinātavas atrodas aptuveni viena kilometra attālumā. D. Ošenieks arī teic, ka patlaban vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšana poligonā maksā 170 līdz 180 eiro. No dedzināšanas pāri palikušo izdedžu, tie ir bīstamie atkritumi, īpatsvars būšot 15 līdz 25 procenti. Esot vēl jādomā, kur tos izmantot. Lietuvā un Norvēģijā šos dedzināšanas procesa atlikumus izmantojot ceļu būvniecībā. 

"Gren" projekts Aconē

Enerģētikas uzņēmums SIA "Gren Latvija" patlaban darbojas pie mūsdienīgas un drošas atkritumu reģenerācijas koģenerācijas stacijas projekta Aconē, Salaspils novadā, stāsta uzņēmuma pārstāve Guntra Matīsa. Šajā ražotnē iecerēts izmantot vien Latvijā radītus pārstrādei nepiemērotus nebīstamos atkritumus, tādējādi samazinot atkritumu slodzi uz poligoniem. Nepieciešamības gadījumā kā papildu kurināmo paredzēts izmantot zemas kvalitātes koksnes atlikumus un biomasu. 

Ieteiktie raksti

G. Matīsa sola, ka iecerētajā atkritumu reģenerācijas stacijā izmantos vislabākās pieejamās tehnoloģijas, kas nodrošinās drošu un visaugstākajām vides prasībām atbilstošu stacijas darbību. Sadegšanas process notiks augstā temperatūrā no 850 līdz 1100 °C, kas nodrošina pilnīgu kurināmā sadegšanu un būtiski samazina kaitīgo emisiju veidošanos jau sadegšanas procesā. Ražošanas procesā radušās dūmgāzes attīrīšot daudzpakāpju attīrīšanas sistēma, nodrošinot būtiski mazākus emisiju daudzumus, nekā to pieļauj spēkā esošie normatīvi. 

Izmešu kontrole notikšot bez pārtraukuma – 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā (24/7), un to atbilstību stingrajām vides prasībām nodrošinās gan automatizēta kontrole, gan neatkarīgas pārbaudes. 

Patlaban projekts ir ietekmes uz vidi novērtējuma procesā. Šā gada janvārī notika ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Iecerēts, ka atkritumu reģenerācijas stacija varētu sākt darbību 2029. gadā. 

Pēc Klimata un enerģētikas ministrijas sniegtās informācijas, arī Latvijai tuvākajās kaimiņvalstīs darbojas atkritumu sadedzināšanas iekārtas. Igaunijā viena iekārta, Lietuvā trīs iekārtas, Somijā astoņas iekārtas, Zviedrijā 37 iekārtas, bet Polijā septiņas iekārtas. 

Cer norakt atkritumu kalnu

Latvijā vislielākā atkritumu poligona apsaimniekotāja SIA "Getliņi eko" pārstāvis Edgars Butāns teic, ka poligona vecais atkritumu kalns, kurā apglabāti vairāk nekā 12 miljonu tonnu sadzīves atkritumu, izveidots vietā, kur jau kopš 70. gadiem bijusi viena no daudzajām Pierīgas neorganizētajām izgāztuvēm. Tā kā apvidus ir purvains, zem atkritumu kalna gadu gaitā izveidojies gruntsūdens piesārņojums, kas turpina izplatīties, un tā virziens ir Daugava. "Šā piesārņojuma mazināšana ir mūsu visu kopējā interese. Izveidojot "Getliņi EKO" teritorijā vai tās tuvumā atkritumu reģenerācijas iekārtu, būtu iespējams gan pilnībā likvidēt veco atkritumu kalnu, pārsijājot un novirzot pārstrādei derīgo, bet pārējo nododot reģenerācijai, gan novērst vai mazināt vēsturiskā piesārņojuma izplatību Daugavas virzienā, papildus reģenerācijas rezultātā iegūstot lētāku enerģiju iedzīvotāju vajadzībām. Savukārt reģenerācijas laikā radītos izdedžus varētu izmantot kā resursus, piemēram, tos pārstrādājot celtniecības materiālos un atgriežot tautsaimniecībā," tā E. Butāns. 

E. Butāns vērš uzmanību – Lietuvā un Igaunijā atkritumu reģenerācija notiek kopš 2013. gada. Abas kaimiņvalstis enerģijas iegūšanā izmanto būtisku daudzumu savu atkritumu – Lietuvā sadedzina aptuveni 26, bet Igaunijā 43 procentus atkritumu, iegūto enerģiju izmantojot elektrības un siltuma ražošanai.

Uzziņa

Atkritumu apsaimniekošana Latvijā 

  • Latvijā uz vienu iedzīvotāju gada laikā tiek radīti 464 kg sadzīves atkritumu, kas ir būtiski mazāk nekā (ES) vidējais rādītājs – 511 kg uz vienu iedzīvotāju.
  • Eiropas Revīzijas palāta (ERP) šā gada februārī publiskotajā ziņojumā norāda, ka Latvija atkritumu apsaimniekošanas nozarē ir starp tām ES valstīm, kurās izveidota funkcionējoša un stabila sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma.
  • Iepriekšējo desmit gadu laikā Latvija par 440% uzlabojusi sadzīves atkritumu šķirošanas, savākšanas un pārstrādes rādītājus, kā arī vairāk nekā par 50% samazinājusi poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.
  • Neraugoties uz būtiskiem uzlabojumiem, aizvien pastāv risks līdz 2035. gadam nesamazināt apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu līdz 10%. Tā var notikt, ja netiks attīstītas tehnoloģijas un kāpināts šķiroto atkritumu daudzums. ERP gan norāda, ka Latvijai ir būtisks potenciāls palielināt dalīti savākto un pārstrādāto atkritumu īpatsvaru, kas būs izšķiroši ES nākamo gadu mērķu sasniegšanai.

Ekspertu komentāri

Piesārņojoša izšķērdība

Maija Krastiņa, SIA "Zero Waste Latvija" eksperte.
Foto: Publicitātes

Maija Krastiņa, SIA "Zero Waste Latvija" eksperte: "Aprites ekonomikā atkritumu reģenerācijai vietas īsti nav. Dedzinot atkritumus, materiālus iznīcina, tie neatgriežas apritē. Tā ir izšķērdība, kas vienlaikus ir piesārņojoša.

Ilgstoši esam izturējušies tā, it kā viss būs pieejams mūžīgi un neierobežotā daudzumā. Tomēr konflikti pasaulē atgādina, ka ar resursiem vajadzētu rīkoties rūpīgāk. Šā brīža situācija naftas tirgos, iespējams, dos grūdienu plastmasas pārstrādei un pārstrādātā materiāla lietošanai, ar kuru ilgstoši nesokas. Ģeopolitiskā situācija, cerams, mums, eiropiešiem, mācīs labāk saimniekot ar to, kas mums ir.

Sadedzinot atkritumus, aptuveni 30% no masas atgriežas kā toksiski pelni, kurus tehniski vairs neuzskata par atkritumiem. Dedzinātāji sola tos iestrādāt ceļos, bet vai tas ir prātīgi? Videi un veselībai draudzīgi? Ir valstis, kur šie pelni nonāk poligonā un poligoni jau ir pilni. Tad vēl arī filtri: tos, visticamāk, būs jāapglabā poligonā. Tātad, cenšoties novērst vienu problēmu, radām virkni citu. Atkritumu sadedzināšana būtībā neko neatrisina. Tas ir bizness, kas ir interesants tikai pašam investoram.

Ilgstoši neatbildēts jautājums ir: kāpēc aizvien neesam sakārtojuši sistēmu un loģistiku tā, lai Brocēnos, SIA "Schwenk Latvia" varētu dedzināt vairāk tieši Latvijas atkritumus. "Schwenk" procesos nerodas pelni, un līdz ar to tas ir daudz labāks risinājums.

Jābūvē moderna un liela dedzinātava

Rūta Bendere, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas eksperte.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Rūta Bendere, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas eksperte: "Nav iespējams 2035. gada sadzīves atkritumu apglabāšanas mērķi sasniegt bez atkritumu reģenerācijas rūpnīcas būvniecības. Dedzināšanai pavisam ir jāvirza ~25% atkritumu. Tomēr tam ir jābūt augstas kvalitātes procesam. Vislabāk piemērota ir liela, ES direktīvas prasībām atbilstoša un ļoti stingri kontrolējama rūpnīca, kas darbojas diezgan tālu no dzīvojamajām mājām. Uzņēmums "Gren", kas ir iecerējis to būvēt, ir guvis pieredzi šādu rūpnīcu izmantošanā arī citās valstīs un dedzina ne tikai sadzīves, bet arī bīstamos atkritumus. Mums ir potenciāls, uz kuru varam paļauties, ka atkritumu dedzināšanas procesu sakārtos atbilstoši visām prasībām. Tomēr prioritāte pirmām kārtām ir un būs šķirošana, šķirošana un šķirošana atbilstoši tam, ko un kā varam pārstrādāt. Izvēles nav. Uz priekšu ir tikušas valstis, kas šķirošanu noteica par obligātu, nešķirotos atkritumus kontrolēja un par nepareizi šķirotajiem uzlika sodus. Lai cik smagi tas būtu, mūsu iedzīvotājiem tas ir jāapzinās. Atkritumu savākšanas centros, galapunktā nevar ļoti daudz izlabot. Ja nešķirotā masa ir netīra, ar mazu siltumspēju, tā dedzināšanai īsti nav vajadzīga un aiziet apglabāšanai uz poligonu." 

Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".

Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Foto: Publicitātes
"Zaļā Latvija".
Foto: Publicitātes
Tēma
Zaļā Latvija
Tēmturi
Turpini lasīt
PAR SVARĪGO
