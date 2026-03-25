Pēc sabiedrības reakcijas uz musulmaņu kopīgo lūgšanu Rīgā svarcēlāja Rebeka Ibrahima sociālajā medijā "TikTok" publicējusi video, kurā skaidro notikušo un aicina uz lielāku savstarpēju sapratni.
Viņa norāda, ka konkrētais notikums saistīts ar Ramadāna noslēgumu, pēc kura musulmaņi tradicionāli pulcējas kopīgai lūgšanai. Pēc viņas teiktā, šāda pulcēšanās nav nekas neparasts vai bīstams, un cilvēkiem, kuri par redzēto jutušies satraukti, vispirms būtu vērts noskaidrot situāciju, nevis izdarīt pārsteidzīgus secinājumus.
Ibrahima uzsver, ka lūgšanai nav nekādu ļaunu nodomu un tai nevajadzētu radīt apdraudējuma sajūtu. Viņa arī atklāj, ka pati ir musulmane un dzīvo Latvijā, uzsverot, ka nevienam nevēl ļaunu. Tāpat sportiste aicina nevis vispārināt atsevišķus negatīvus gadījumus, bet vērtēt cilvēkus individuāli.
Vienlaikus viņa piebilst, ka jebkāda veida uzmākšanās vai nepieņemama uzvedība nav attaisnojama neatkarīgi no cilvēka izcelsmes vai reliģijas, tomēr tas nenozīmē, ka šāda rīcība raksturo visus konkrētās ticības pārstāvjus. Ibrahima aicina sabiedrību būt atvērtākai un neizturēties pret situāciju ar pārmērīgu agresiju.
