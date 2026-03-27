Balvu novadā, ceļa posmā Tilža—Dubļukalns, netālu no autobusa pieturas "Zelči" uz ceļa braucamās daļas parādījušies metāla stieņi, liecina aculiecinieces publikācija sociālajā medijā "Facebook".
Ceļa braucamās daļas bojājumi konstatēti ceturtdien, 26. martā.
Balvu novada pašvaldības policija portālam "lasi.lv" norāda, ka līdz šim nav saņemts neviens iedzīvotāju zvans vai ziņojums par ceļa defektu, tomēr atzīst, ka sociālās tīklošanās vietnē "Facebook" ievietotā informācija pamanīta.
"Ņemot vērā, ka mēs saņēmām informāciju, ka ir nodots Latvijas Valsts ceļiem, vakar vakarā mēs būtībā neko nedarījām," norāda Balvu novada pašvaldības policijas pārstāve.
VSIA "Latvijas Valsts ceļi" informē, ka informācija par bojājumiem ir saņemta uzņēmuma vietējā nodaļā.
Balvu pašvaldības policijas priekšniece Linda Lapsa norāda, ka šorīt Latvijas Valsts ceļu brigāde jau ir notikuma vietā un veic bojājumu novēršanas darbus.
