Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas Ludzas novadā aizturēja naudas kurjeru, kurš iepriekš bija ieradies pie cietušās un izkrāpis 4300 eiro. Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja aizturētā vīrieša saistību ar vairākām krāpšanām, kas pastrādātas Rīgā, Daugavpilī un Igaunijas Republikā. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās pirmstiesas izmeklēšana, informē VP.
2026. gada 16. martā kāda sieviete saņēma zvanu no nepazīstamiem vīriešiem, kuri uzdevās gan par bankas, gan par policijas darbiniekiem. Sarunas laikā viņi ieguva sievietes uzticību un maldināja viņu, ka ar viņas bankas kontu tiek veiktas krāpnieciskas darbības. Viltvārži sievieti pārliecināja, ka viņai nepieciešams noņemt visus naudas līdzekļus, kas atrodas viņas bankas kontā. Sieviete izpildīja krāpnieku teiktās norādes un divu dienu laikā bankomātā izņēma 4300 eiro.
Vēlāk krāpnieki atkārtoti sazinājās ar sievieti un pārliecināja viņu, ka nauda jānodod citai personai, kura, ierodoties pie viņas noteiktajā adresē, nosauks paroli. Tā šā gada 19. martā ap pulksten 9.50 Ludzas novadā
pie cietušās dzīvesvietā ieradās naudas kurjers, kuram sieviete nodeva 4300 eiro.
Pateicoties cietušās sievietes paziņas modrībai, kurš identificēja šīs darbības kā krāpnieciskas, Valsts policija tika savlaicīgi informēta. Likumsargi operatīvi reaģēja uz saņemto informāciju un uzsāka operatīvos meklēšanas pasākumus. Amatpersonām izdevās pa karstām pēdām turpat Ludzas novadā apturēt automašīnu "Dacia", ar kuru pārvietojās 2003. gadā dzimušais Ukrainas Republikas pilsonis, kuram cietusī sieviete bija nodevusi skaidro naudu.
Uz aizdomu pamata likumsargi aizturēja 2003. gadā dzimušo vīrieti, kurš krāpšanas shēmās pildīja naudas kurjera lomu. Veicot sankcionētu kratīšanu, likumsargi pie vīrieša mantām atrada un izņēma aploksni, kurā atradās skaidra nauda — 4300 eiro, tāpat atrada vēl skaidro naudu 648,65 eiro, vairākas kredītkartes un mobilo telefonu. Likumsargi veica sankcionētu kratīšanu arī vietā, kur mitinājās aizturētais vīrietis. Tur likumsargi atrada un izņēma skaidru naudu 2650,09 eiro un 240,58 Ukrainas grivnas, kā arī citus lietiskos pierādījumus.
Skaidrojot notikušā apstākļus, likumsargi noskaidroja, ka aizturētais naudas kurjers pie cietušās devās citas personas uzdevumā, kura viņam sniedza norādījumus. Policijas rīcībā ir informācija, ka persona ir pildījusi naudas kurjera lomu arī citos noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar krāpšanām Daugavpilī, Rīgā un Igaunijas Republikā.
Saistībā ar iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem pret aizturētajiem vīriešiem ir uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 177. panta otrās daļas, proti, par krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.
Paredzēts sods — brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskie darbi vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
