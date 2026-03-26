Ceturtdien par auditā konstatētiem pārkāpumiem pēc emocionālām diskusijām dome nolēma atlaist Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktori Birutu Grantiņu, kas pērnā gada rudenī no amata tika atstādināta.
Pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs sēdē skaidroja, ka auditā izglītības iestādē konstatēti pārkāpumi finanšu un personāla vadībā, iepirkumu un budžeta disciplīnā. "No audita secinājumiem redzam, ka pārkāpumiem bija sistēmisks un ilgstošs raksturs," apgalvoja izpilddirektors.
Romānovs atzina, ka pašvaldība novērtē direktores ieguldījumu skolas un sporta jomas attīstībā, taču esot jāvērtē ieguldījuma un pārkāpumu samērīgums.
Līdzīgu viedokli ilgās debatēs pauda arī virkne citu deputātu, norādot, ka jāpieņem ļoti smags lēmums. Viņi pateicās Grantiņai par darbu, taču lēma darbu viņai uzteikt, ņemot vērā auditā secināto.
Vienlaikus vairāki domnieki apšaubīja lēmumprojekta tiesiskumu, kā arī norādīja uz iespējamo tiesāšanos un deputātu atbildību par pieņemto lēmumu.
Sēdē ar emocionālu un garu runu uzstājās arī Grantiņa, vairākkārt kritizējot pašvaldības un skolas darbiniekus, kā arī paužot, ka domes politiskā vadība neinteresējas par sporta jomu.
Izglītības iestādē veikto auditu viņa sauca par barbarismu un šausmām,
jo tā gaitā esot pazemota un jutusi nicinošu attieksmi no auditoriem.
Savukārt lēmumu sporta skolas vadītāja raksturoja kā politisko mobingu, kura dēļ viņai ir radušās arī veselības problēmas.
"Mēs esam ļoti laba izglītības iestāde, te ielikts viss manas dzīves darbs," sacīja Grantiņa, kura iestādi vadījusi 40 gadus.
Domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (NA), noslēdzot debates, uzsvēra, ka lēmums nav ne politisks uzstādījums, ne izrēķināšanās. Viņš arī apgalvoja, ka nav piedalījies Grantiņas izvērtēšanā.
Lēmums par direktores atbrīvošanu no amata pieņemts ar 15 deputātu balsīm "par". Trīs domnieki balsoja "pret", bet viens atturējās.
2025. gada oktobrī Grantiņa no amata atstādināta. Skolā sākts audits, lai saprastu, vai patiesībai atbilst saņemtā informācija par iespējamiem pārkāpumiem mācību iestādē.
Audits sākts pēc tam, kad esot saņemta informācija par skolotāju neapmierinātību ar tarifikācijām, kā arī uzraugošās Izglītības pārvaldes un audzēkņu vecāku iebildumi.
