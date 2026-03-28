Turcijas dienvidos, piekrastes reģionā, sestdien, 21. martā, noticis nogruvums, kura laikā uz brauktuves nogruvusi zemes un akmeņu masa, aprakdama braucošu automašīnu.
Negadījums noticis uz Mersinas–Antālijas šosejas Aidiņdžikas rajonā, kad no nogāzes pēkšņi atdalījās augsne un ieži, nokrītot uz brauktuves. Notikums fiksēts videoreģistratorā, kur redzams, kā dažu sekunžu laikā nogruvums pārklāj kustībā esošu transportlīdzekli.
Saskaņā ar pieejamo informāciju automašīnu vadījis 44 gadus vecs vīrietis. Nogruvuma brīdī viņam nebija iespējas izvairīties no krītošās zemes un akmeņiem, un transportlīdzeklis tika pilnībā aprakts.
Pēc izsaukuma notikuma vietā ieradās glābšanas dienesti, kuri veica transportlīdzekļa atrakšanu un izglāba vadītāju. Vīrietis negadījumā guvis vieglus ievainojumus un nogādāts slimnīcā medicīniskās palīdzības saņemšanai.
Vietējās amatpersonas norāda, ka nogruvums noticis pēkšņi, un tā apstākļi tiek izvērtēti.
