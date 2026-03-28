Pētnieki un patērētāju tiesību aizstāvji brīdina, ka ar mākslīgo intelektu (MI) darbinātas rotaļlietas var radīt riskus bērnu attīstībai, jo tās mēdz nepareizi interpretēt emocijas un sniegt nepiemērotas atbildes.
Kembridžas Universitātes pētījumā analizēta rotaļlieta "Gabbo", ar kuru mijiedarbojās trīs līdz piecus gadus veci bērni. Pētnieki konstatēja, ka ierīce bieži pārtrauca bērnus, nespēja atšķirt bērnu un pieaugušo balsis un neveikli reaģēja uz emocionāliem signāliem.
Piemēram, kad bērns rotaļlietai teica "es tevi mīlu", tā atbildēja ar tehnisku un distancētu frāzi: "Atgādinu, ka jāievēro noteiktās vadlīnijas. Pasaki, kā vēlies turpināt." Savukārt uz bērna atzīšanos "man ir skumji" rotaļlieta reaģēja ignorējot bērna emocijas.
Pētījuma līdzautore Emīlija Gudekra uzsvēra, ka
šādi gadījumi var radīt problēmas, jo bērni šajā vecumā tikai apgūst sociālās prasmes.
"Rotaļlietas var nepareizi nolasīt emocijas vai reaģēt nepiemēroti, atstājot bērnu bez atbalsta," viņa norādīja. Pētnieki brīdina, ka šādas MI reakcijas var radīt bērnam sajūtu, ka viņa emocijas netiek saprastas vai ir mazsvarīgas.
Savukārt citos testos atklāts, ka daļa MI rotaļlietu spēj sniegt arī bīstamu vai nepiemērotu informāciju. Dažas ierīces bērniem skaidrojušas, kā aizdedzināt sērkociņus vai asināt nazi, bet citas iesaistījušās sarunās par seksuālām vai politiski sensitīvām tēmām.
Eksperti uzsver, ka līdzās fiziskajai drošībai arvien lielāka uzmanība jāpievērš arī psiholoģiskajai drošībai. Profesore Dženija Gibsone norādīja: "Tagad mums jāsāk domāt ne tikai par rotaļlietu fizisko, bet arī psiholoģisko apdraudējumu."
Vienlaikus bažas rada arī datu aizsardzība, jo dažas ierīces var uzkrāt bērnu balss ierakstus un uzvedības datus. Pētnieki aicina ieviest stingrāku regulējumu un vecākiem rūpīgi uzraudzīt bērnu mijiedarbību ar šādām tehnoloģijām. Tāpat pētnieki norāda, ka līdz šim šāda veida tehnoloģiju ietekme uz pirmsskolas vecuma bērniem ir maz pētīta.
