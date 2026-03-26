Rīgas pašvaldība šobrīd aktīvi izskata iespēju jau nākamgad Daugavas lejtecē ieviest regulārus pasažieru pārvadājumus ar prāmi, savukārt pārskatāmā nākotnē šo maršrutu papildināt arī ar autotransporta pārceltuvi, vēsta 360TV Ziņas.
Šī iecere, kas jau apspriesta Rīgas domē, paredz savienot Bolderāju un Vecmīlgrāvi, būtiski atvieglojot pārvietošanos starp abiem Daugavas krastiem pilsētas ziemeļu daļā. Galvenā stratēģija, lai izvairītos no milzīgiem kapitālieguldījumiem, ir cieša sadarbība ar Rīgas brīvostu, izmantojot jau esošās un funkcionējošās piestātnes.
Jautājums par prāmja nepieciešamību pašvaldības dienaskārtībā nonāca pēc iedzīvotāju iniciatīvas, ko parakstīja vairāk nekā divi tūkstoši rīdzinieku. Pašlaik nokļūšana no Bolderājas uz Vecmīlgrāvi ar sabiedrisko transportu prasa mērot garu ceļu cauri pilsētas centram, kas sastrēgumu laikā var aizņemt pat pusotru stundu. Vietējie iedzīvotāji norāda, ka tiešais savienojums pa ūdeni šo laiku samazinātu līdz aptuveni septiņām minūtēm, kas ir neatsverams ieguvums gan strādājošajiem, gan ģimenēm ar bērniem.
Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs uzsver, ka pasažieru prāmis varētu sākt kursēt jau nākamajā gadā, taču transporta prāmja ieviešana prasīs nedaudz vairāk laika un izpētes. Šis projekts kļūst īpaši aktuāls kontekstā ar plānotajiem Vanšu tilta remontdarbiem, kas neizbēgami radīs papildu slodzi Akmens, Salu un Dienvidu tiltiem. Prāmis šādā situācijā kalpotu kā efektīvs risinājums kopējās transporta plūsmas samazināšanai un centra atslogošanai.
Arī transporta nozares eksperts Tālis Linkaits šādu eksperimentu vērtē atzinīgi, norādot, ka upju satiksmes potenciāls Rīgā līdz šim nav ticis pietiekami izmantots. Viņaprāt, ir jāsāk ar pasažieru pārvadājumiem, lai praktiski novērtētu pieprasījumu un pielāgotu labāko risinājumu pilsētas vajadzībām. Plānots, ka pasažieru prāmis varētu kursēt reizi stundā vai divās, savukārt kravas transportam paredzētā pārceltuve sastrēgumstundās varētu nodrošināt pat divus reisus stundā, tādējādi veicinot Bolderājas un Vecmīlgrājvja apkaimju ekonomisko atdzimšanu.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu