Pagājušajā gadā, Otrajos Ziemassvētkos Ventspilī, kādā daudzdzīvokļu nama pagalmā tika aizdedzināta automašīna. Valsts policijas (VP) amatpersonas tajā pašā dienā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja iespējamo vainīgo personu. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta un tas nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, ziņo VP.
Pagājušā gada 26. decembrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Ventspilī, kādā daudzdzīvokļu nama pagalmā degusi automašīna. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka starp savstarpēji pazīstamiem vīriešiem noticis konflikts, pēc kā viens no vīriešiem devies prom. Pēc neilga laika cietušais konstatējis, ka viņa piederošo automašīnu "Mercedes-Benz" jau ir pārņēmušas liesmas.
Valsts policijas Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas un Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas tajā pašā dienā uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja vīrieti, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, par miesas bojājumu nodarīšanu un par narkotisko vielu aprites noteikumu pārkāpumiem.
Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu par svešas mantas tīšu iznīcināšanu un izmeklēšanā noskaidrots, ka 2025. gada 26. decembra vakarā starp divām personām izcēlies mutisks konflikts, kā rezultātā persona ar līdzi paņemto āmuru, tīši izsita minētā transportlīdzekļa "Mercedes-Benz" vadītāja puses priekšējo durvju stiklu, iemetot to salonā. Pēc tam
salonā ielēja iegādāto degvielu no plastmasas pudeles un, piešķiļot sērkociņu,
iemeta to salonā kā rezultātā degviela strauji uzliesmoja. Transportlīdzeklis pilnībā nenodega, taču tas nav atjaunojams un lietojams, tāpēc cietušajai pusei nodarīti 5000 eiro lieli materiālie zaudējumi.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā un nodevušas krimināllietas materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Soda apmēru noteiks tiesa.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu