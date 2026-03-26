Piedzīvojumi Toskānā TV3 un "Go3" šovos "Mīlestības villa" un "Intrigu villa" jau ir sākušies – vecpuisis Gunārs ir iepazinies ar astoņām daiļām lēdijām. Izskatīgais kungs gan nenojauš, ka patiesībā uz Itālijas ziemeļiem ir atbraukušas arī citas šarmantas jaunkundzes, kuras nevēlas meklēt mīlestību, bet viņu mērķis ir aptīt puisi ap pirkstu un iegūt naudas balvu.
"Go3" televīzijā skatāmā "Intrigu villa" ir līdz šim neredzēts šova formāts, kas ir neatņemama "Mīlestības villas" sastāvdaļa. Skatoties "Intrigu villu", atklāsies shēmas, kas liktas lietā, lai sagrozītu Gunāra prātu un beigās uzvarētu nauda, nevis mīlestība. "Intrigu villā" dzīvo apķērīgas un viltīgas jaunas sievietes, kurām ir viens mērķis – savaldzināt "Mīlestības villas" vecpuisi Gunāru.
Elīna Ā.
Elīna jau ir nonākusi "Mīlestības villā" kopā ar citām dāmām, kuras šovam pieteicās ar domu, iekarot vecpuiša sirdi. Elīna ir sieviete, kura vienmēr ir bijusi pārliecināta sava ceļa gājēja. Viņa ir ārste dermatoloģe estētiskajā medicīnā, dzīvnieku mīle, skaistu fotosesiju cienītāja un ceļotāja. Elīna dzīvo skaistā mājā Pierīgā, un ilgie gadi, kas pavadīti, veidojot veiksmīgo karjeru, nav ļāvuši izveidot ilgtermiņa attiecības. Taču tagad sieviete tām ir gatava veltīt sevi un savu laiku. Šajā šovā Elīna izcelsies un atklās dažādas savas personības šķautnes, bet tajās visās dominēs viena viņas īpašība – pārliecība par sevi un saviem lēmumiem.
"KARSTI. Krēta" zvaigzne Samanta
Arī medicīnas studente Samanta, ko skatītāji jau ir iepazinuši šovā "KARSTI. Krēta", ir pievienojusies "Mīlestības villas" dalībniecēm. Neskatoties uz to, ka viņai ir tikai 20 gadu, meitene jau vēlas bērnus un ģimeni. Apvienojumā ar modeles ārieni šīs īpašības var padarīt Samantu par ļoti bīstamu "Intrigu villas" spēlētāju. Vienlaikus tās var arī traucēt viņai pašai turēties pie mērķa un neaizmirst, kas jāpaveic, lai to sasniegtu.
Līvija: meitene paradokss
Parasti videospēļu cienītājus iztēlojamies kā cilvēkus, kuri sēž uz dīvāna slikti vēdinātā telpā ar čipsu paku rokās un miega trūkumu acīs. Taču Līvija, kura ir geimere, nebūt tāda nav – viņa ir skaista, gudra, viltīga un ar lielisku humora izjūtu. Viņas intereses sniedzas krietni tālāk par videospēlēm. Viņa šo intrigu spēli uztver ne tik daudz kā peļņas veidu, bet kā iespēju parādīt savus stratēģes muskuļus. Līvija intriganšu vidū uzņemsies neoficiālas līderes lomu – tieši viņā pārējās dāmas ieklausīsies visvairāk. Bet vai Līvija savas valdzināšanas prasmes liks lietā, lai apburtu Gunāru vai tomēr kādu citu vīrieti, kurš varētu parādīties "Intrigu villā"?
Topošā policiste Sintija
Sintija ir interesanta personība, un šobrīd meitene mācās par policisti. Sintija nāk no mazpilsētas, viņai ir stingra stāja un viedoklis visos jautājumos. Meitenes uzdevums intriganšu pulkā ir līdzsvarot pārējās dalībnieces brīžos, kad viņu ieceres kļūst pārlieku ambiciozas un intrigu veidojums – pārlieku sarežģīts. Sintijai, piedaloties šovā "Intrigu villa", ir arī konkrēts mērķis – nopelnīt naudu kārotajam BMW.
Friziere Sanita
Sanitas stāsts "Intrigu villā", iespējams, ir visunikālākais. Viņa tikai šovā uzzinās to, ka vecpuisis Gunārs ir viņas nākamais priekšnieks. Īsi pirms došanās uz Itāliju Sanita bija piekritusi tuvākajā laikā sākt strādāt Gunāra salonā, jo arī pati, tāpat kā vecpuisis, ir friziere. Tas, ko abi nezināja – nākamā reize, kad viņi satiksies, būs iepazīšanās šovā Itālijā. Vai Sanita spēs apmuļķot savu nākamo darba priekšnieku?
Raidījums "Mīlestības villa" ir skatāms "Go3" televīzijā un TV3 kanālā katru pirmdienu plkst. 21.45, savukārt "Intrigu villu" ar šova lielākajām intrigām skaties tajā pašā dienā un laikā, tikai "Go3"!
