Aktīvā atpūta kļūst par vienu no populārākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, un tam ir skaidrs iemesls. Cilvēki arvien biežāk izvēlas pieredzi, kura rada īstas emocijas, kustību un kopīgus piedzīvojumus ar draugiem, kolēģiem vai ģimeni. Mierīga atpūta mājās daudziem vairs nesniedz sajūtu, ka brīvais laiks izmantots pilnvērtīgi. Arvien vairāk cilvēku izvēlas aktivitātes, kurās iespējams kustēties, sacensties, sadarboties un kopā piedzīvot ko neparastu.
Tieši šādu pieredzi piedāvā GUNSnLASERS izklaides parki Rīgā, vieta, kur vienkārša brīvdiena pārvēršas dinamiskā piedzīvojumā, pilnā ar azartu, smiekliem un komandā piedzīvotām emocijām. Šeit cilvēki brauc ne tikai izklaidēties, bet arī radīt atmiņas, kuras vēl ilgi tiek apspriestas pēc pasākuma.
Plašs aktivitāšu klāsts vienuviet
Viena no lielākajām priekšrocībām ir aktivitāšu daudzveidība. GUNSnLASERS izklaides parkos iespējams izvēlēties vairākus dažādus piedzīvojumus vienuviet. Šampētera izklaides parkā pieejams peintbols, lāzertags, brīvās staigāšanas virtuālā realitāte un pikseļu istaba. Mežaparkā pieejams lāzertags, airsofts un peintbols. Juglā iespējams izmēģināt elektrokartingus, lāzertagu, golfa simulatoru un airsoftu, kas īpaši patīk tiem, kuri meklē sacensību azartu. Savukārt Galerija Centrs izklaides parks piedāvā brīvās staigāšanas virtuālās realitātes pieredzi, pikseļu istabu, airsoft šautuvi un privātās karaoke istabas.
Šāda izvēle ļauj vienā pasākumā apvienot vairākas aktivitātes un radīt daudz dinamiskāku atpūtas pieredzi. Grupas bieži izvēlas izmēģināt vairākas aktivitātes vienā apmeklējumā, pārvēršot parastu tikšanos ar draugiem vai kolēģiem par piedzīvojumiem pilnu dienu.
Aktivitātes, kuras veicina komandas garu
GUNSnLASERS aktivitātes balstās uz komandas spēli un sadarbību. Lāzertags, peintbols un airsofts veido vidi, kur nepieciešama komunikācija, taktiska domāšana un skaidra lomu sadale. Spēles laikā katrs dalībnieks kļūst par daļu no komandas, visi iesaistās spēlē, pieņem lēmumus un kopā virzās uz uzvaru.
Tieši šī komandas dinamika piesaista arī uzņēmumus. GUNSnLASERS bieži izvēlas komandu saliedēšanas pasākumiem, jo spēles laikā kolēģi sadarbojas pavisam citā vidē nekā ikdienas darbā. Kopīga taktikas plānošana peintbolā vai bāzes aizsardzība lāzertagā rada situācijas, kurās veidojas savstarpēja uzticēšanās un labāka komunikācija. Pēc šādām aktivitātēm komandas bieži atgriežas darbā ar spēcīgāku komandas garu un ciešākām attiecībām.
Piemērots dažādiem vecumiem
GUNSnLASERS nav tikai pusaudžiem vai adrenalīna meklētājiem. Šeit pieejamas aktivitātes, kas piesaista plašu apmeklētāju loku. Ģimenes ar bērniem atklāj, ka lāzertags un virtuālā realitāte kļūst par lielisku kopīgu piedzīvojumu, tie, kuri vēlas izjust sacensību atmosfēru, dodas uz Juglas elektrokartingu trasēm. Savukārt draugu kompānijas šeit var no sirds izdziedāties privātajās karaoke istabās vai ļauties adernalīnam pikseļu istabā.
Tieši dažādība ir viens no iemesliem, kāpēc GUNSnLASERS ir kļuvis par tik universālu galamērķi. Neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības vai iepriekšējās pieredzes katrs atradīs sev piemērotu aktivitāti un dosies mājās ar neaizmirstamām atmiņām.
Profesionāla organizācija un droša vide
GUNSnLASERS komandai ir ilggadēja pieredze aktīvo pasākumu organizēšanā. Pirms katras spēles instruktori detalizēti izskaidro noteikumus, palīdz sagatavoties un atbild uz jautājumiem. Drošības aprīkojums ir augstākajā līmenī, un vide ir pārdomāta tā, lai katrs dalībnieks varētu pilnībā atdoties spēlei, nezaudējot drošības sajūtu.
Tas ir īpaši svarīgi pasākumiem ar lielākām grupām vai bērniem. Vecāki var droši ļaut saviem jaunajiem piedzīvojumu meklētājiem piedalīties aktivitātēs, zinot, ka profesionāla komanda rūpējas par visu procesu no sākuma līdz beigām.
Ja meklē ideālu ideju dzimšanas dienai, uzņēmuma pasākumam, klases ekskursijai vai vienkārši aktīvai atpūtai ar draugiem, GUNSnLASERS izklaides parki piedāvā pieredzi, kura apvieno kustību, azartu un kopīgas emocijas vienā neaizmirstamā piedzīvojumā. Rezervē savu piedzīvojumu jau šodien, zvanot +371 2727 4646 vai apmeklējot www.gunsnlasers.lv.
