Šodien, pieminot komunistiskā genocīda upurus, galvaspilsētā vairākās vietās norisinās atceres brīži un piemiņas koncerti, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.
Plkst. 10 pie dzelzceļa stacijas "Šķirotava" notika piemiņas brīdis, kurā piedalījās Rīgas domes amatpersonas, Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolēni un jaunsargi, represēto biedrības un pašvaldības pārstāvji. Piemiņas brīža moderators bija Artis Robežnieks.
Laukumā pie Latvijas Okupācijas muzeja plkst. 11 notika svinīgs piemiņas pasākums pie memoriāla "Vēstures taktīla". Pasākumā piedalījās Latvijas politiski represēto biedrību pārstāvji, kā arī valsts un pašvaldības augstākās amatpersonas.
Plkst. 19 Latvijas Kara muzejā paredzēts atceres koncerts "Es cerēju dziedādams", kurā piedalīsies kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" vīru koris "Tēvzeme" un Latvijas Universitātes sieviešu koris "Minjona".
Savukārt plkst. 19 Kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" izskanēs koncerts "Es vēlos mājās pārnākt".
Plkst. 19 Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā notiks koncerts "Aizturētā elpa" ar orķestra "Rīga" dalību, diriģents būs Māris Kuģis.
Bezmaksas piemiņas koncerts "Aizvestajiem" plkst. 19 notiks Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Tajā piedalīsies Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris "Sõla", ērģelniece Ilze Reine un vijolnieks Arvīds Zvagulis.
Šogad aprit 77 gadi kopš 1949. gada 25. martā Baltijas valstīs sākās deportācijas akcija "Krasta banga", kuras laikā 42 125 Latvijas iedzīvotājus izsūtīja mūža nometinājumā uz Sibīriju.
Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas ik gadu 25. martā dažādos pasākumos tiek pieminēti komunistiskā genocīda upuri.
