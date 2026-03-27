Pagājušajā gadā ievērojama daļa ugunsgrēkos bojāgājušo bijuši alkohola vai narkotiku reibumā, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pagājušā gada darbības pārskats.
Pērn ugunsgrēkos gājuši bojā 65 cilvēki, kas ir par diviem vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa bojāgājušo ir vīrieši. 2023. gadā ugunsgrēkos dzīvu zaudējuši 68 cilvēki.
Ugunsgrēkos bojāgājušo pērn bija 3,5 uz 100 000 iedzīvotāju. Rādītājs pēdējos gados bija pakāpeniski samazinājies, taču pērn vērojams neliels pieaugums.
Ugunsgrēku traģiskās sekas pārsvarā saistītas ar dzīvojamām ēkām, kur gāja bojā 61 cilvēks.
Ievērojama daļa mirušo atradās alkohola vai narkotisko vielu reibumā — 27 gadījumi.
No ūdenstilpēm pērn izcelti 108 mirušie, bet peldsezonā, no 15. maija līdz 15. septembrim, izcelti 45 bojāgājušie. Gadu iepriekš no ūdenstilpēm tika izcelti 102 cilvēki, bet 2023. gadā 116 cilvēki.
