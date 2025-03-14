Divos Rīgas bērnudārzos reģistrēti vēl deviņi ar salmonelozi sasirgušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija. Kopumā šajā uzliesmojumā Latvijā reģistrēti 129 saslimšanas ar salmonelozi gadījumi.
SPKC norāda, ka patlaban turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana.
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs "Sprīdītis" un 215. pirmsskolas izglītības iestādē ņemtajos pārtikas izejvielu un nomazgājumu paraugos salmonellas līdz šim nav konstatētas, aģentūru LETA informēja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), atsaucoties uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" saņemtajiem laboratorisko izmeklējumu rezultātiem.
PVD atzīmē, ka laboratoriskajiem izmeklējumiem tika nosūtīti olu, cūkgaļas, putnu gaļas un zvejas produktu paraugi, kā arī nomazgājumi no dažādām virsmām.
Līdz šim izmeklētie paraugi atbilst nekaitīguma kritērijiem.
Vienlaikus joprojām no laboratorijas tiek gaidīts zvejas produkta izmeklējuma rezultāts.
Par saņemtajiem laboratorisko izmeklējumu rezultātiem PVD informējis SPKC.
Lai gan līdz šim saņemto laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi, PVD sācis administratīvā pārkāpuma procesu, kurā tiks vērtēta ēdinātāja atbildība.
Dzīvnieku izcelsmes jēlprodukti — olas, zivis, gaļas produkti — ir uzskatāmi par augstas bīstamības produktiem, jo tie var saturēt dažādus mikroorganismus, kas, neievērojot drošus ēdiena gatavošanas principus, var apdraudēt patērētāju veselību.
PVD atgādina, ka lielākā daļa mikroorganismu, tostarp salmonellas, produktus pareizi termiski apstrādājot, iet bojā, kā arī, ja tiek stingri ievērotas higiēnas prasības, nepieļaujot jēlproduktu saskari ar citiem pārtikas produktiem.
Saņemot informāciju no SPKC par vairākiem saslimušiem bērniem, 19. martā PVD veica pārbaudes vienlaikus gan pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis" Rīgā, Pārslas ielā, gan Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē Rīgā, Usmas ielā, kur tiek gatavots ēdiens abu iestāžu audzēkņiem.
Saņemot pirmos laboratorisko izmeklējumu rezultātus, vairumā gadījumu kā galvenais izraisītājs identificēta salmonella, taču
atsevišķos gadījumos konstatēts arī norovīruss, rotavīruss un jersinioze.
Salmoneloze ir infekcijas slimība, kas galvenokārt skar kuņģa-zarnu traktu. Salmonelozi izraisa baktēriju grupa — salmonellas. Inficēšanās var notikt, piemēram, lietojot uzturā nepietiekami termiski apstrādātus dzīvnieku valsts produktus, kas satur salmonellas, vai ar ēdienu, kas pagatavots no šiem termiski neapstrādātajiem produktiem, kā arī lietojot uzturā tādus ēdienus, kas pagatavoti apstākļos, kur netiek ievērotas sanitārās normas.
Abos bērnudārzos ēdināšanu nodrošina SIA "Fristar". Kompānijas valdes loceklis Jānis Meija aģentūrai LETA iepriekš sacīja, ka citās iestādēs, kurās pakalpojumus nodrošina "Fristar", saslimšanas gadījumi nav konstatēti. Vienlaikus viņš norādīja, ka no ēdienu gatavošanas vietas Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē ēdieni ikdienā tiek piegādāti tikai pirmsskolas izglītības iestādei "Sprīdītis".
Meija apliecināja, ka Rīgā "Fristar" nodrošina ēdināšanas pakalpojumus 16 skolām un 14 bērnudārziem. Tāpat uzņēmums nodrošina pakalpojumus Jelgavā, Valmierā, Ādažu novadā un Mārupes novadā.
Uzņēmuma pārstāvis sacīja, ka atbildīgie dienesti nav veikuši pārbaudes citās izglītības iestādēs, bet "Fristar" no savas puses ir pastiprinājis iekšējos pārtikas drošības un kvalitātes kontroles procesus, lai vēlreiz pārliecinātos, ka tiek ievēroti visi augstākie drošības standarti.
PVD aģentūrai LETA atklāja, ka dienests uz pārbaudes laiku apturējis "Fristar" darbību, kamēr tiks noskaidroti visi notikuma apstākļi. Meija precizēja, kamēr tiek noskaidroti atbildīgo dienestu veikto pārbaužu rezultāti, uz laiku ir ierobežota Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādes virtuves darbība.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Fristar" 2024. gadā strādāja ar 8,993 miljonu eiro apgrozījumu un 936 947 eiro peļņu. Uzņēmums reģistrēts 2003. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2996 eiro. Uzņēmums pieder Jānim Meijam (5,61%) un SIA "BR Group" (94,39%), kas savukārt pieder Guntim Bredovskim (30%), Aigaram Kaugaram (30%), Anitai Gleizdei (30%) un Kristīnei Riemerei (10%).
