Dānijas premjerministre Mete Frederiksena trešdien pieteica karalim Frederikam X valdības demisiju, paverot ceļu jaunas valdības izveidei pēc otrdien notikušajām parlamenta vēlēšanām, kurās Frederiksenas vadītie sociāldemokrāti un kreiso bloks ieguva visvairāk balsu.
Neskatoties uz uzvaru, sociāldemokrātiem šajās vēlēšanās bija vājākais sniegums pēdējo 120 gadu laikā. Partija šoreiz ieguva aptuveni 22% balsu, kas ir krietni mazāk nekā 2022. gadā, kad sociāldemokrāti izcīnīja 27,6% balsu.
Pagaidām nav skaidrs, vai partija iegūs mandātu jaunas valdības veidošanai.
Saskaņā ar Dānijas tradīcijām pēc aizejošās valdības atkāpšanās karalis pilī vienu pēc otra pieņems visu 12 parlamentā ievēlēto partiju līderus, uzklausīs viņu viedokli par to, kam uzticēt jaunās valdības veidošanu, un pieņems lēmumu.
Frederiks X, kas kāpa tronī 2024. gada janvārī, šādas konsultācijas veiks pirmo reizi.
Dānijas parlamentā ir 179 vietas, no kurām divas paredzētas Grenlandei un divas Fēru salām.
Kreiso bloks ieguva 84 vietas parlamentā, bet vairākumam nepieciešamas vismaz 90 vietas.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu