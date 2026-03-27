Eiropas Parlaments (EP) ceturtdien balsojumā apstiprināja ASV un Eiropas Savienības (ES) tirdzniecības vienošanos, taču izvirzīja tai nosacījumus.
"Šodienas balsojums ir svarīgs procedūras solis un politisks signāls, ka ES tur savu vārdu," pirms balsojuma parlamentārajās debatēs sacīja ES ekonomikas komisārs Valdis Dombrovskis. EP februāra otrajā pusē tika atlikts balsojums par ES un ASV tirdzniecības vienošanās apstiprināšanu, jo bija radusies neskaidrība saistībā ar ASV Augstākās tiesas spriedumu, kas daļu prezidenta Donalda Trampa agrāk noteikto tarifu atzīst par nelikumīgiem. ES un ASV pagājušajā gadā noslēdza vienošanos, kas paredz ASV muitas tarifus maksimāli 15% apmērā lielākajai daļai ES preču. Lai gan ceturtdien EP deputāti apstiprināja ES un ASV tirdzniecības vienošanos, tajā ietverti vairāki nosacījumi, kas citu starpā paredz, ka Eiropas Komisija (EK) varēs ierosināt apturēt visas vai dažas tirdzniecības preferences, ja ASV noteiktu papildu tarifus, kas pārsniedz noteikto 15% robežvērtību, vai jebkādus jaunus nodokļus ES precēm. Tāpat šo apturēšanas klauzulu varētu aktivizēt arī tad, ja ASV, piemēram, apdraudētu nolīguma mērķus, diskriminētu ES ekonomikas dalībniekus, apdraudētu dalībvalstu teritoriālo integritāti, ārpolitiku un aizsardzības politiku vai iesaistītos ekonomiskajā piespiešanā, teikts EP publiskotajā paziņojumā. Turklāt EP deputāti noteikumus papildinājuši ar sākuma klauzulu, kas nozīmētu, ka jaunie tarifi stāsies spēkā tikai tad, ja ASV ievēros savas saistības. Deputāti arī vienojās, ka regula būs spēkā līdz 2028. gada 31. martam. Ceturtdienas balsojums EP tagad paver iespējas sākt sarunas par ES un ASV tirdzniecības vienošanos ar ES dalībvalstīm.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu