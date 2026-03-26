Rīgas pilsētas tiesa ceturtdien neapmierināja apsūdzētā bijušā Saeimas deputāta un advokāta Alda Gobzema, kurš mainījis vārdu uz Arigo Toro, pieteikto noraidījumu prokurorēm krimināllietā par izspiešanu grupā un neslavas celšanu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Toro iepriekš bija lūdzis tiesu noraidīt prokurores Irinu Petrovu un Litu Brumermani, jo, viņaprāt, šīs valsts apsūdzības uzturētājas neieturēja neatkarīgu pozīciju un aizstāvēja liecinieci.
Nākamā sēde paredzēta 26. maijā plkst. 10, kad plānots turpināt tiesas izmeklēšanu.
Neminot personu vārdus, prokuratūra aģentūru LETA iepriekš informēja, ka Rīgas Ziemeļu prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu par personu grupā veiktu izspiešanu pret kādu personu, pieprasot bez tiesiska pamata atdot mantu, piedraudot izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo un viņa tuviniekiem, kā arī par neslavas celšanu personām masu saziņas līdzeklī.
Kriminālprocesā apsūdzība celta divām personām. Saskaņā ar tiesu kalendāra datiem tie ir Toro un jau iepriekš par krāpšanām tiesātais Gints Lazdiņš.
Pēc apsūdzībā vēstītā,
Gobzems apgalvojis, ka cietušais vainojams viņa laulības izjukšanā un sievas aiziešanā no ģimenes.
Tādēļ viņam radies nodoms sociālo tīklu vietnēs "Facebook" un "Instagram", kā arī saziņas lietotnē "Telegram" publicēt izdomātus apgalvojumus, lai iegūtu no cietušā materiālu labumu.
Bez jebkāda tiesiska pamata sākotnēji no cietušā pieprasīti 15 000-20 000 eiro, taču vēlāk summa sasniegusi pat 200 000 eiro, norādīts apsūdzībā. Pēc abu apsūdzēto savstarpējās vienošanās otrs iesaistījies kā starpnieks nozieguma īstenošanā.
Ņemot vērā, ka cietušais pieprasītos finanšu līdzekļus nesamaksāja, viens no apsūdzētajiem, īstenojot izteiktos draudus, vairākkārtīgi ievietoja publikācijas, kurās nepārprotami izteikti cieņu un godu aizskaroši apgalvojumi, tādējādi izdarot morālu spiedienu uz cietušo. Tāpat regulāri ticis draudēts un īstenotas darbības, kas tika vērstas uz cietušā reputācijas neatgriezenisku bojāšanu, rakstīts apsūdzībā.
Papildu tam viens no apsūdzētajiem izdarījis citu noziedzīgu nodarījumu, proti, tīši izplatījis apzināti nepatiesus, personas apkaunojošus izdomājumus masu saziņas līdzeklī, ceļot neslavu vēl citām personām.
Ne Toro, ne Lazdiņš savu vainu izdarītajā nodarījumā neatzīst.
Kriminālprocesā par cietušajiem atzītas trīs personas. Aģentūrai LETA zināms, ka viens no cietušajiem ir uzņēmējs Agris Evertovskis.
Gobzems iepriekš sociālajos medijos vainojis Evertovski par viņa ģimenes izjaukšanu, kas novedis pie laulības šķiršanas ar sievu un bērnu māti Kristu. Ar Gobzema vārdu saistītos kanālos dažādās sociālās saziņas vietnēs it kā aizmiglotā veidā tikuši izplatīti dažādi pieļāvumi un apvainojumi arī par citām sabiedrībā vairāk un mazāk zināmām personām.
Gobzems "Facebook" apgalvoja, ka galvenā lieciniece lietā ir Krista Gobzema, bet vēl viena persona cietušā statusā ir Gothards Māris Gulbis.
Lazdiņš iepriekš figurēja kā viens no apsūdzētajiem bijušā Jūrmalas domnieka Māra Dzenīša un citās krimināllietās.
