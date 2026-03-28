ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka Vašingtona nākotnē varētu nepalīdzēt NATO, ja tas tiks lūgts, kritizējot aliansi par palīdzības nesniegšanu Vašingtonai karā ar Irānu.
"Mēs vienmēr būtu bijuši viņiem līdzās, bet tagad, ņemot vērā viņu rīcību, man šķiet, ka mums nav jābūt, vai ne?" pasākumā Maiami sacīja Tramps.
Tramps asi kritizēja aliansi par to, ka tā nav atbalstījusi ASV karā ar Irānu.
"Manuprāt, milzīga kļūda bija tā, ka NATO vienkārši nebija klāt,"
viņš teica.
Tramps norādīja, ka ASV katru gadu tērē simtiem miljardu dolāru savu sabiedroto drošībai.
"Kāpēc mums būtu jābūt viņiem līdzās, ja viņi nav līdzās mums?" jautāja Tramps.
Karš Irānā ir radījis spriedzi transatlantiskajās attiecībās. Tramps un citi ASV administrācijas pārstāvji ir apsūdzējuši NATO sabiedrotos bezdarbībā.
ASV ir arī kritizējušas sabiedrotos par to, ka tie neļauj izmantot militārās bāzes vai dara to pārāk vēlu.
