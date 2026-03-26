Populārā grupa "Citi zēni" kopā ar atzīto hip-hopa mākslinieku Edavārdi piedāvā klausītājiem jaunu singlu un videoklipu "Kā ir, tā ir" — godīgu, ironisku un ārkārtīgi trāpīgu veltījumu tām dienām, kad viss nav ne labi, ne slikti, un pilnīgi pietiek ar atdevi "seši no desmit".
"Šķiet, ka ikkatram reizēm ir dienas, kad juties kaut kur pa vidu starp ceļu un grāvi, starp gribi un vari. Mūsu jaunā dziesma ir atgādinājums, ka dažreiz ir pilnīgi normāli, ja viss mazlietiņ besī un tu esi mazliet depresīvs. Tas ir ok!" dziesmas noskaņu skaidro grupas solists un saksofonists Dagnis Roziņš.
"Šodien darbam jāmet līkums, jo diemžēl ir gulētas tikai trīs stundas. Dzīvē nevajag vienmēr būt ģenerālim — reizēm var vienkārši eksistēt un nestrādāt uz visiem simts procentiem," ar smaidu piebilst otrs grupas solists Jānis Pētersons. "Sadarbība ar Edavārdi bija tieši tas, kas šim skaņdarbam bija nepieciešams, lai šo viduvējības himnu padarītu vēl jaudīgāku."
Savu skatījumu par jauno kopdarbu sniedz arī reperis Edavārdi: "Hip-hopā parasti pieņemts lielīties ar panākumiem un to, kā tu visus plēs pušu.
Bet būsim reāli — lielāko daļu laika mēs visi vienkārši mēģinām izdzīvot līdz piektdienai.
Bija forši uzrakstīt pantu par to sajūtu, kad vilciens aiziet, bet tu vienkārši stāvi, jo… nu, šodien kā ir, tā ir."
Dziesmas "Kā ir, tā ir" mūzikas autori un miksa inženieri ir Roberts Memmēns un Toms Jēkabs Kagainis, bet skaņdarbu producējis Roberts Memmēns. Par dziesmas māsterēšanu parūpējies Marks Rēpelis. Asprātīgos un dzīves realitātei pietuvinātos vārdus radījuši Jānis Pētersons, Dagnis Roziņš un Edavārdi.
Kopā ar singlu tiek izdots arī videoklips, kas tapis Rīgā. Tā režisors un producents ir Mārtiņš Goldbergs.
"Vizuāli gribējām noķert to sajūtu, kad iekšējā baterija ir uz piecpadsmit procentiem.
Mūsu tēliem videoklipā it kā vajadzētu kaut ko darīt, bet viņi izvēlas vienkārši eksistēt," stāsta režisors. "Tā ir ļoti atpazīstama un cilvēcīga situācija, ko, manuprāt, mums izdevās ar vieglu humoru iemūžināt."
Aiz kameras videoklipa tapšanā darbojās galvenais operators (DOP), montāžas un krāsu apstrādes meistars Jānis Upmalis. Operatora komandā strādāja arī Indriķis Zunde (1st AC), Aldis Bičevskis (Gaffer) un Kārlis Bergs (Spark). Lai vizuāli iedzīvinātu stāstu, īpašu gaisotni radīja mākslas departaments: seta dizaineris Nauris Stalažs un komanda — Oskars Madernieks, Jānis Straupe, Dāvids Jurjāns un Andris Holms. Videoklipā galvenajās lomās iejutās aktrise Linda Kalniņa, Dagnis Roziņš, Gita Kolcova, Francisa Gazimagomedova, Līva Pārupe, Kristīne Gulbe, kā arī paši grupas dalībnieki.
Kopējo dziesmas un videoklipa izdošanu nodrošina SIA "TCLV Records" un SIA "Forte Production".
Grupa "Citi zēni" ir sešu cilvēku apvienība, kuras mūziku var raksturot kā vispirms sakratītu un pēc tam atvērtu svaiga tonika bundžiņu. Grupas sastāvā muzicē Jānis Pētersons (vokāls), Dagnis Roziņš (vokāls, saksofons), Reinis Višķeris (taustiņinstrumenti), Krišjānis Ozols (ģitāra), Toms Kursītis (bass) un Toms Jēkabs Kagainis (bungas).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu