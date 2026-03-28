Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Valdemiers Zalvē: "Drons, Latvijas gaisa telpā nolidojis 30 kilometrus, nogāzās un uzsprāga Krāslavas novadā. Pretēji mūsu militāristu apgalvojumiem, ka lidojums pamanīts laikus, manuprāt, pieminētie 30 kilometri, nebrīdinot iedzīvotājus par drona radīto apdraudējumu, uzskatāmi apliecina, ka mūsu pretgaisa aizsardzība vēl ir vāja. Varam vien mierināt sevi, ka drons uzsprāga neapdzīvotā vietā, nenonāvējot cilvēkus."
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Iepriekš Saeimas vēlēšanās politisko partiju pārstāvji, naktīs gaidot pirmos rezultātus, vienmēr redzami sēžam pie dāsni klātiem ēdienu un dzērienu galdiem. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās gribu aicināt partijniekus atcerēties par mēra sajūtu, neliekot vēlētājiem vilties viņu izvēlē balsot par partijām, kuras vēlēšanu naktīs uzdzīvo uz valsts maksātās naudas rēķina."
- Lilita Andersone Saldus novadā: "Ļoti pārdzīvoju par pagājušajā ziemā bojā aizgājušajām 79 taurgovīm un šķirnes zirgiem, kurus kopš 2004. gada iemitināja Ķemeru Nacionālajā parkā, Lielupes palienes pļavās. Pēc Ķemeru Nacionālā parka fonda aplēsēm, līdz šim šajās pļavās mita aptuveni 100 zirgu un 130 taurgovju, tātad zaudējumi ir lieli. Ļoti gribētu uzzināt, cik valstij izmaksāja taurgovju un šķirnes zirgu iegāde un ganīšana, tāpat noskaidrot, kurš tad īsti bijis atbildīgs par dzīvnieku labturību. Dabas aizsardzības pārvalde, kas ir Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā, tagad noveļ vainu uz biedrību "Ķemeru Nacionālā parka fonds". Savukārt Pārtikas un veterinārais dienests atbild par dzīvnieku veselību un labturību. Tā vien liekas, ka šīs valsts iestādes atkratās no jebkādas atbildības par notikušo."
- Linards Strelēvics Rīgā: "Izlasīju "Latvijas Avīzē" publicēto rakstu par uzņēmuma "Augstsprieguma tīkls" plānu būvēt jaunu augstsprieguma elektropārvades līniju no Ventspils līdz valsts robežai, kuras izbūvei Kuldīgas novadā būtu jāizcērt iedzīvotājiem un valstij piederošais mežs ap 77 hektāru kopplatībā. Uzskatu, ka uzņēmumam un Klimata un enerģētikas ministrijai jāpierāda sabiedrībai, kāpēc šāda elektropārvades līnija jābūvē, izpostot iedzīvotājiem piederošos mežus, turklāt valsts noteiktajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās."
- Jāzeps Kivkucāns Rēzeknes novadā: "Radio ziņās saklausīju, ka šogad pensionāriem vairs nebūšot pašiem jālūdz pensiju pārrēķins. Ar "Latvijas Avīzes" starpniecību labprāt uzzinātu, kad tas notiks un kuriem pensionāriem to pārrēķinās – visiem vai tikai strādājošajiem?"
Redakcijas piebilde. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) vēsta, ka pensijas pārrēķinās automātiski no šā gada 1. aprīļa. Automātiskais pensijas pārrēķins skars vecuma, 1. un 2. grupas invaliditātes, kā arī izdienas pensiju saņēmējus, kuri pēc pensijas piešķiršanas vai iepriekšējā pārrēķina turpinājuši strādāt un kuriem:
• kopš pensijas piešķiršanas vai iepriekšējā pārrēķina ir pagājuši vismaz 12 mēneši un
• šajā laikā vismaz par vienu mēnesi ir maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).
Strādājošie pensionāri varējuši izvēlēties arī citu pārrēķina mēnesi, no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2026. gada 31. janvārim iesniedzot VSAA iesniegumu par automātiskā pensijas pārrēķina mēneša maiņu. Tādējādi no šī gada 1. aprīļa un turpmāk VSAA automātiski pārrēķinās pensiju no pensionāra izvēlētā mēneša pirmā datuma. Iesniegumu par izvēlēto automātisku pensijas pārrēķina mēnesi var iesniegt:
• elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot to VSAA e-adresē, uz e-pastu "pasts@vsaa.gov.lv" vai jebkuras nodaļas e-pastu;
• klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā;
• pa pastu, nosūtot jebkurai VSAA nodaļai.
- Ziedonis Vilde Rīgā: "Kāpēc burtiski pāris dienas pēc ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai un Irānas atbildes triecieniem Tuvajos Austrumos visās Latvijas degvielas uzpildes stacijās strauji cēlušās degvielas cenas? Tirgotāji jau bija iepirkuši degvielu krietni agrāk – pirms vēl nebija sācies karš, un turklāt lielos apjomos. Tā vien šķiet, ka karš Tuvajos Austrumos mūsu tirgotājiem bijis labs iegansts, lai gūtu lielāku peļņu."
Redakcijas piebilde. Degvielas cenu kāpumu Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijā skaidro tā, ka kara ietekmē tirgū aug bažas par naftas piegāžu pārtraukumiem un piedāvājuma samazināšanos, līdz ar to naftu iepērk lielākos apjomos, negaidot tās vēl lielāku sadārdzināšanos. Ja pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu, biržās kāpj naftas cenas. Ja nafta kļūst dārgāka, pārstrādes rūpnīcās pieaug tās pārstrādes izmaksas, līdz ar to ceļas degvielas vairumtirdzniecības cenas. Tā kā Latvijas degvielas tirgotāji iepērk degvielu pēc pasaules tirgus cenām un pēc ASV dolāra kursa, mazumtirdzniecības cenas svārstās atbilstoši izmaiņām pasaules tirgū, tās arī veido gala cenu Latvijas degvielas uzpildes stacijās. Vairumtirdzniecības cenām ceļoties, tirgotāji pielāgo cenu vecajiem degvielas krājumiem, lai nodrošinātos, ka būs pietiekami daudz naudas nākamajiem degvielas iepirkumiem. Degvielas tirgotāji bieži nosaka cenu pēc tā, cik maksās nākamā piegāde, nevis cik maksāja iepriekšējā. Degvielas vairumtirdzniecības cenām samazinoties, pēc kāda laika samazinās mazumtirdzniecības cenas degvielas uzpildes stacijās.
- Alvils Meldriņš Siguldā: "Pasaki, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu pats. Šis teiciens nāk prātā, sekojot ASV prezidenta Donalda Trampa ārpolitikai. Prezidentūras sākumā Tramps publiski paziņoja, ka viņam esot ļoti labas attiecības ar Krievijas diktatoru Putinu, kuru daudzās valstīs pilnīgi pamatoti uzskata par kara noziedznieku. Pirms dažām dienām uzzinājām, ka Tramps grib uzaicināt pie sevis ciemos Baltkrievijas diktatoru Lukašenko, kurš atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā un tur pastrādātos noziegumus. Bet tas netraucē Trampu ielūgt kara atbalstītāju piedalīties paša izveidotajā Miera padomē. Nu jau pilnīgi atklāti Tramps spiež Ukrainu atdot agresoram daļu savas teritorijas, lai pārtrauktu karu. Tikko publiski Tramps aicinājis Ungārijas parlamenta vēlēšanās balsot par Viktoru Orbānu, kurš klaji simpatizē Putinam un visvisādi mēģina aizkavēt Eiropas Savienības atbalstu Ukrainai. Savus secinājumus esmu jau izdarījis."
Cienījamie "Latvijas Avīzes" lasītāji!
Ja jums ir ierosinājumi par publikāciju tematiem, jautājumi žurnālistiem, viedokļi par dažādām norisēm Latvijā un pasaulē, zvaniet pa tālruni 28694988.
Trešdien, 1. aprīlī, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Gints Narogs.
