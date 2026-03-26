Veicot laboratorisko kontroli, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Lietuvā ražotos vārītos brokastu cīsiņos 600 g iepakojumā (aizsargatmosfērā) (ražotājs — "UAB Krekenavos agrofirma"; Lietuva LT 53-04, partijas Nr. GM260484756836; derīguma termiņš — 28.04.2026.) konstatējis pārsniegtu pieļaujamo listēriju (Listeria monocytogenes) daudzumu.
Listērijas ir mikroorganismi, kas izraisa akūtu infekcijas slimību — listeriozi.
Paraugs ņemts pārtikas veikalā "Mere" (A. Deglava ielā 46, Rīgā), kur produkts vairs nav pieejams tirdzniecībā.
PVD par konstatēto informēs Lietuvas kompetento uzraudzības iestādi un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kontroles dienestus, kā arī ir pieprasījis Lietuvas kompetento iestādi sniegt informāciju, kuriem Latvijas uzņēmumiem piegādāta konkrētā produkta partija.
PVD aicina tirgotājus pārskatīt sortimentu un pārliecināties, vai tirdzniecībā nav pieejama piesārņotā produkta partija, savukārt patērētāji, kuri iegādājušies minēto produktu, aicināti nelietot to uzturā.
