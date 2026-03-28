ASV Ņūmeksikas štatā zvērināto tiesa nolēmusi, ka tehnoloģiju uzņēmumam "Meta" jāmaksā 375 miljonu ASV dolāru liela kompensācija saistībā ar bērnu drošības pārkāpumiem tā platformās.
Tiesas process ilga vairākas nedēļas, un tajā tika vērtēti štata ģenerālprokurora Raula Toresa izvirzītie apgalvojumi, ka Meta nav pietiekami aizsargājis nepilngadīgos lietotājus. Prokuratūra norādīja, ka uzņēmuma platformās bērni bijuši pakļauti seksuāliem piedāvājumiem un kaitīgam saturam, kā arī uzņēmums esot maldinājis sabiedrību par drošības līmeni.
Tiesā izskanēja, ka problēma nav tikai atsevišķos gadījumos, bet gan platformu uzbūvē un darbībā. Prokuratūra apgalvoja, ka Meta ieteikumu algoritmi un funkcionalitāte varēja virzīt nepilngadīgos uz arvien riskantāku saturu, savukārt privātās saziņas rīki atvieglojuši kontaktu ar pieaugušajiem, tostarp ar personām ar ļaunprātīgiem vai noziedzīgiem nodomiem. Tika arī norādīts, ka
uzņēmuma rīcībā bijusi informācija par šādiem riskiem, taču reakcija bijusi nepietiekama vai novēlota.
Zvērinātie atzina, ka Meta pārkāpis Ņūmeksikas negodīgas komercprakses likumu, tostarp sniedzot maldinošu informāciju un izmantojot nepilngadīgo ievainojamību. Tiesā tika uzklausīti desmitiem liecinieku, tostarp bijušie uzņēmuma darbinieki, kā arī analizēti iekšējie dokumenti.
"To var uzskatīt par vēsturisku uzvaru bērniem un ģimenēm," paziņoja Toress, uzsverot, ka spriedums ir signāls tehnoloģiju uzņēmumiem.
Savukārt Meta pārstāvji norādīja, ka nepiekrīt spriedumam un plāno to pārsūdzēt. "Mēs strādājam, lai nodrošinātu lietotāju drošību, un apzināmies izaicinājumus kaitīga satura identificēšanā," teikts uzņēmuma paziņojumā.
Lieta tika ierosināta 2023. gadā pēc slepenas izmeklēšanas, kuras laikā tika izveidoti nepilngadīgu lietotāju profili, kas saņēma seksuāla rakstura saturu un uzaicinājumus.
Tiesvedība turpināsies arī nākamajā posmā, kurā tiesa lems par papildu sankcijām un iespējamām izmaiņām uzņēmuma darbībā.
