Valsts policijas (VP) likumsargi mērķtiecīgu izmeklēšanas darbību rezultātā Iļģuciemā aizturējuši trīs personas un atsavinājuši ievērojamu daudzumu narkotisko vielu. Starp aizturētajiem ir sieviete, kura par analoģiskiem noziegumiem sodīta jau četras reizes, informē VP.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldē šā gada sākumā bija uzsākts kriminālprocess par narkotisko vielu neatļautu realizāciju. 24. februārī likumsargi Rīgā, Iļģuciemā, aizturēja 1971. gadā dzimušu vīrieti, kas tiek turēts aizdomās par narkotiku realizāciju, un 1985. gadā dzimušu pircēju.
Veicot kratīšanu pie tirgotāja, policisti konstatēja un atsavināja vairākas šļirces, maisiņus ar pulverveida vielu un trīs pudelītes ar metadonu. Daļai vielu jau ir veikta ekspertīze. To rezultāti liecina, ka atsavināto vielu vidū ir apmēram 3 grami amfetamīnu saturošas vielas un apmēram 5 grami bromezolānu saturošas vielas.
Turpinot darbu, 17. martā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes likumsargi aizturēja vēl kādu narkotiku tirgotāju — 1981. gadā dzimušu sievieti. Veicot kratīšanu viņas dzīvesvietā Iļģuciemā, atsavināti apmēram 62 grami amfetamīna saturošas vielas, 70 gramu marihuānas, 54 MDMA tabletes un vēl citas vielas, kuru precīzs sastāvs būs zināms pēc ekspertīzes veikšanas.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka
aizdomās turētā sieviete narkotikas tirgojusi rīdziniekiem.
Visi aizturētie jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā par mantiskiem noziegumiem vai narkotiku apriti.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 253.1 panta trešo daļu un Krimināllikuma 253. panta pirmo daļu — par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā, kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt.
Par smagāko no minētajiem noziegumiem likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
Aizdomās turētajām personām uz izmeklēšanas laiku piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
