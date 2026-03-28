Pēdējās dienās sociālo mediju telpā plašu rezonansi izraisījusi Latvijas ārlietu ministres Baibas Bražes intervija Polijas televīzijai. Diskusiju centrā nonācis jautājums par Krievijas iespējamo iebrukumu Baltijas valstīs līdz 2027. gadam – prognoze, kas, pēc Polijas žurnālista vārdiem, balstīta Ukrainas izlūkdienestu rīcībā esošajā informācijā, vēsta 360TV Ziņas.
Ministre uz šiem apgalvojumiem reaģējusi ar tiešu un kategorisku noliegumu, aicinot sabiedrību saglabāt vēsu prātu un paļauties uz pārbaudītiem faktiem.
Baiba Braže uzsver, ka ne Latvijas civilie un militārie izlūkdienesti, ne kopējais NATO izvērtējums neapstiprina scenāriju par konvencionālu Krievijas iebrukumu Baltijā tuvāko gadu laikā. Ministre norāda, ka pašreizējā situācijā Krievijai vienkārši nav militāro spēju, lai uzsāktu karadarbību pret NATO dalībvalstīm, ņemot vērā alianses kopējo aizsardzības jaudu un Krievijas pašreizējo resursu piesaisti karam Ukrainā.
"Mums nav tādu militāru draudu, un tas pamatojas gan mūsu pašu izlūkdienestu, gan NATO kopējā situācijas analīzē," skaidro ministre. Viņa papildina, ka šādu bažu izplatīšana bez droša pamatojuma tikai veicina nestabilitāti reģionā.
Analizējot apgalvojumu, ka šī informācija nākusi no Ukrainas puses, Braže iezīmē būtisku loģikas pretrunu. Ja kāda Ukrainas amatpersona apšauba NATO spējas pasargāt savas dalībvalstis, tā netieši apšauba arī pašas Ukrainas stratēģisko mērķi iestāties šajā aliansē. Ministres ieskatā ir skumji dzirdēt šādus pieņēmumus no partneru puses, jo tie vājina kopējo Rietumu drošības arhitektūru un rada nevajadzīgu plaisu sabiedrības uztverē.
Lai gan tiešs militārs iebrukums netiek prognozēts, ministre atgādina, ka Latvija jau šobrīd atrodas kara stāvoklī nemilitārajā dimensijā. Krievija aktīvi īsteno kampaņas, kuru mērķis ir ietekmēt iedzīvotāju prātus, sēt bailes un mazināt uzticību valsts aizsardzības spējām. Šis hibrīdkarš notiek nepārtraukti, un tieši informatīvā telpa ir tā vieta, kurā iedzīvotājiem jābūt vismodrākajiem. Braže aicina apzināties, ka nemilitārie draudi ir reāli un tie prasa ne mazāku sagatavotību kā tradicionālais aizsardzības sektors.
