Trešdien Latvijā reģistrēti 115 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 11 cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts policija.
Vakar septiņi cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, trīs — Zemgalē, bet viens — Latgalē. Viens no cietušajiem bija gājējs, vēl viens — elektroskrejriteņa vadītājs, bet trīs — velosipēdisti.
Saskaņā ar likumsargu ziņoto, visi trīs Zemgalē cietušie ir iesaistīti vienā negadījumā. Policija īsi pirms plkst. 22 saņēma ziņu, ka Bauskas novada Vecsaules pagastā, uz autoceļa Bauska — Aizkraukle notika sadursme starp "Opel", kuru vadīja kāds 1963. gadā dzimis vīrietis, un "Volvo", kuram pie stūres bija kāds 1964. gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta trīs personas — abi automašīnu vadītāji un 1963. gadā dzimusi pasažiere. Visi cietušie nogādāti medicīnas iestādē.
Par notikušo policijā sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informēja, ka negadījuma vietā divi cilvēki no automašīnām bija izkļuvusi saviem spēkiem, bet vienu cilvēku glābēji atbrīvoja no automašīnas un nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnai, izmantojot imobilizācijas dēli.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi trīs vadītājus, bet vēl trīs — par braukšanu narkotisko vielu ietekmē. Četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 187 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 35 autovadītāji, Vidzemē — 71, Kurzemē — 50, Latgalē — 28, bet Zemgalē — tikai trīs transporta līdzekļu vadītāji. Divi vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 539 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu