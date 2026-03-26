Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) vadības vizīte Lozannā pie Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidentes Kirstijas Koventrijas, kura paudusi agresorvalstīm Krievijai un Baltkrievijai atbalstošus vēstījumus, kā arī rīkoja ukraiņu skeletonista Vladislava Heraskeviča diskvalifikāciju Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, Latvijas sabiedrībā raisījusi neizpratni.
Taču sporta saime to uztvērusi vienaldzīgi. Vienīgais, kas publiski kritizējis, ir Latvijas Handbola federācijas ģenerālsekretārs Uldis Strautmanis pagājušajā nedēļā Latvijas Sporta federāciju padomes biedru sapulcē. Vakar notika LOK Ģenerālā asambleja, debatēs uz skatuves kāpa četri cilvēki, šim tematam neviens nepieskārās, netieši vien Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas prezidents Ansis Zeltiņš izteicās, ka jābūt gudriem un prātīgiem, ne emocionāliem, lai pēc iespējas atbīdītu krievu atgriešanos starptautiskajā sportā. LOK prezidents Raimonds Lazdiņš pirms tam aizstāvēja vizīti, uzskatot, ka tā bija vērtīga un nepieciešama, bet SOK rīcību pret Heraskeviču nosauca par komunikācijas kļūdu.
Kā Kirstija Koventrija reaģēja uz jūsu iebildumiem par Heraskeviča ķiveri?
R. Lazdiņš: Latvijas nostāja bijusi nemainīga. Dažkārt nevajag lielīties, bet darīt, un mēs ar Baltijas valstīm šo jautājumu arī caur Starptautisko bobsleja un skeletona federāciju (IBSF) risinājām, uzdodot neērtos jautājumus. Man vēl tagad nav skaidrs, jo bija arī Elvja Merzļikina ķiveres piemērs, arī aizgājušā ASV hokejista Džonija Gudro (pieminēšana). Jābūt skaidrām vadlīnijām, kas ļauj cieņpilni attiekties pret aizgājējiem. Mēs savu viedokli paudām diezgan skarbi, ka mums tas nešķiet labi. Ķiveres stāsts izraisīja spēcīgu efektu, atgādinot par Ukrainas karu.
Jūs no tribīnes to nosaucāt par komunikācijas kļūdu, nevis amorālu SOK rīcību pret Heraskeviču.
Būsim korekti – SOK nepieņem lēmumu par diskvalifikāciju.
Būsim reāli – ir skaidrs, kurš norādīja, ka šāds lēmums jāpieņem.
Es esmu LOK prezidents. Cita organizācija pieņem lēmumu, un tai arī ir jāatbild. Šajā gadījumā tā bija IBSF. Esmu dzirdējis, ka viens no piesauktajiem latviešiem lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.
Jūs tagad sakāt, ka skarbi paudāt viedokli Koventrijai. Tajā pašā laikā olimpisko spēļu laikā klusējāt.
Olimpisko spēļu laikā LOK bija kopā ar daudzām valsts amatpersonām, darbs ir saskaņots, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pirmais pauda un mēs reaģējām kopā ar Lietuvas olimpisko komiteju un igauņiem, pieprasot informāciju.
Latvijas valsts tika sadzirdēta, un diplomātijai jābūt.
Tika piesaukts arī stingrs mugurkauls. Vienīgais, kurš to nodemonstrējis, ir skeletona treneris Ivo Šteinbergs.
Runājam par olimpiskajām spēlēm, solidaritāti ar Ukrainu nodemonstrēja Latvijas kamaniņu sportisti.
Bet LOK nav paudusi atbalstu Šteinbergam.
Uzdodiet man jautājumus par olimpiskajām spēlēm. Mēs ar Baltijas kolēģiem paudām atbalstu reglamenta ietvaros.
Koventrija paudusi atbalstošus izteikumus Krievijas sportistu atgriešanai sacensībās, Vladimirs Putins pauda siltus apsveikumus Koventrijai ar ievēlēšanu. Ko tieši jūs gribējāt pateikt, braucot ciemos pie mūsu ienaidnieka drauga?
Nezinu, vai ienaidnieka draugs. Es esmu LOK prezidents, mēs braucām pie saviem kolēģiem. Mūsu uzdevums ir ievērot sporta diplomātiju un nest pārliecību, ka nevar pielaist Krievijas sportistus, kamēr rit karš.
Koventrija uz tikšanos ieradās botās, džinsos. Vai tas bija cienīgi attiecībā pret viesiem?
Negribu komentēt cilvēka ģērbšanos, sportā reizēm pieņemts ierasties arī cita veida apģērbā. Bet saprotu jautājumu, es biju ģērbies uzvalkā.
Šogad Jaunatnes olimpiskās spēles notiks Senegālā, un SOK komunikācija liecina, ka Krievija varēs piedalīties ar savu karogu, Krievijā arī to uzsver.
Neskrietu notikumiem pa priekšu.
Mūsu sportistiem pirms olimpiskajām spēlēm bija jāparaksta vienošanās ar LOK par uzvedību spēļu laikā. Vai sportisti varēja brīvi paust nostāju attiecībā uz Krievijas un Ukrainas karu, nebaidoties par sankcijām?
Protams, varēja. Tāda veida vienošanās ir no 2006. gada par uzvedības normu ievērošanu. Aleksandrs Samoilovs savulaik parakstīja ar soda sankcijām 50 tūkstošu eiro apmērā. Tagad bija pieci tūkstoši, ir antidopinga, ētikas prasības. Neviens nav aizliedzis pulcēšanos, izrādīt cieņu, kā to izdarīja kamaniņu braucēji.
