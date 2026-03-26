Latvijas – Igaunijas basketbola līgas pusfinālā "VEF Rīga" tiksies ar "Valmieru Glass VIA".
"VEF Rīga" ceturtdaļfināla izšķirošajā trešajā spēlē mājās ar 90:71 pārspēja "Ventspili", lai gan pēc puslaika bija 48:50. Abām komandām kardināli atšķirīga stratēģija – rīdzinieki sistemātiski lauzās uz groza apakšu, bet ventspilnieki akcentu lika uz tālmetieniem (pirmajā puslaikā Rīgai 1/5, Ventspilij 8/17). Pēc pārtraukuma viesi daudz kļūdījās un vairs nevarēja trāpīt, pamazām izzūdot intrigai.
"Otrajā puslaikā sākām spēlēt "play off" basketbolu, pirmajā ļāvām pretiniekiem mest no apakšas, nospiest, ielaidām 50 punktus. Viņi tika pie metieniem, kādus negribējām pieļaut, – ķer un met, Ventspilij tādus nedrīkst ļaut. Kad sākām palīdzēt viens otram, viņiem bija sarežģītāki metieni un precizitāte zuda. Paši sākām spēlēt vīrišķīgi. Sērijas otrajā mačā ļoti slikti spēlējām uzbrukumā, viens otram vairāk traucējām, nekā palīdzējām un pieņēmām nepareizus lēmumus, metieni bija pēc dribla.
Šodien akcentējām, ka jābūt agresīviem un jātiek soda laukumā.
Jā, pieci izmesti tālmetieni puslaikā nav raksturīgi Latvijas komandām, bet nav arī raksturīgi, ka ir tik liels centra spēlētājs kā Brendons Hafmens, viņš ir tiešām jaudīgs groza tuvumā. Trīs mēnešus meklējām, bija citi varianti, bet veiksmīgi izdevās atrast un viņa aģents ātri vienojās ar Kosovas klubu, kur nomainījās pieci treneri un daudzi spēlētāji, jaunais treneris neredzēja pielietojumu. Mēs, par laimi, ieraudzījām," "Latvijas Avīzei" jaunieguvumu slavēja "VEF Rīgas" galvenais treneris Mārtiņš Gulbis.
Otrs martā atnākušais amerikānis Kamau Stouks maču nepabeidza kājas traumas dēļ, bet tā, visticamāk, nebūs tik nopietna, kā varēja šķist uzreiz pēc spēles situācijas. Duelī pret Valmieru Gulbis sola citu cīņu kā iepriekšējos trīs sezonas savstarpējos mačos, kad piedzīvoti bezcerīgi zaudējumi, jo šobrīd viņa rīcībā jau ir pavisam citas kārtis.
"Valmiera Glass VIA" ceturtdaļfinālā divreiz droši apspēlēja "TalTech/ALEXELA". Rīgas "Zeļļi" ar Tallinas "Kalev/Cramo" trešo maču aizvadīja vakar, un uzvarētāji tiksies ar "Tartu Ulikool Maks&Moorits".
