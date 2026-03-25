ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) ieguldīs 20 miljardus ASV dolāru (aptuveni 17,3 miljardus eiro) bāzes izveidē uz Mēness un apturēs plānus izveidot Mēness orbitālo staciju "Gateway", paziņojis NASA vadītājs Džareds Aizekmens.
Aģentūra plāno apturēt projektu "Gateway" tā pašreizējā formā, paziņoja Aizekmens.
Neraugoties uz problēmām, kas saistītas ar dažām iekārtām, aģentūra mainīs tehnikas pielietojumu un izmantos starptautisko partneru saistības jauno mērķu atbalstīšanai, norādīja Aizekmens. Eiropas Kosmosa aģentūra un citas starptautiskas organizācijas bija "Gateway" projekta partneri.
Nesen NASA paziņoja par izmaiņām "Artemis" programmā, kuras mērķis ir ASV astronautu atgriešanās uz Mēness virsmas līdz 2028. gadam, un šis mērķis nav mainījies.
Neapmierināts ar lēno tempu un lielajiem starplaikiem starp Mēness misijām, Aizekmens ieplānojis nākamgad papildu treniņlidojumu orbītā ap Zemi. Šis lidojums nosaukts par misiju "Artemis 3", bet plānotā divu astronautu nosēšanās uz Mēness pārdēvēta par misiju "Artemis 4".
"Gateway" orbitālajai Mēness stacijai bija paredzēts kalpot gan kā pārsēšanās punktam astronautiem, kas dodas uz Mēnesi, gan kā pētniecības platformai. Iniciatīvas apturēšanu nevar uzskatīt par pārsteigumu, jo tā tika kritizēta kā izšķērdība un lieka uzmanības novēršana no citiem mērķiem.
Aizekmens paziņoja, ka NASA plāno nākamo septiņu gadu laikā iztērēt 20 miljardus ASV dolāru, lai uzbūvētu bāzi uz Mēness virsmas.
Jau ziņots, ka NASA plāno Mēness misijas "Artemis 2" startu 1. aprīlī. "Artemis 2" komandu veido trīs amerikāņu un viens kanādiešu astronauts. Viņi būs pirmie cilvēki, kas dosies lidojumā apkārt Mēnesim kopš NASA Mēness programmas noslēgšanas 1972. gadā.
Komandai vajadzēja startēt jau šī gada sākumā, taču radās problēmas ar SLS raķetes degvielas uzpildi un citas tehniskas likstas, tādēļ starts tika atlikts.
ASV prezidents Donalds Tramps savas pirmās prezidentūras laikā paziņoja, ka vēlas, lai amerikāņi atkal varētu izkāpt uz Mēness.
Tikmēr Ķīna turpina īstenot plānus par savu pirmo misiju uz Mēnesi ar apkalpi vēlākais līdz 2030. gadam.
ASV centieni daļēji ir atkarīgi no NASA privāto partneru panākumiem. Miljardiera Īlona Maska kompānija "SpaceX" un Džefa Bezosa uzņēmums "Blue Origin" ir noslēguši līgumus ar NASA par astronautu nogādāšanu uz Mēness.
