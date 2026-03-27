Valsts policija Eiropas Prokuratūras sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju iepirkumos 16. martā aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Šajā lietā apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam. Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" vēstīja, ka kriminālprocesa centrā ir VDAA pērn rīkots iepirkums "Konsultāciju pakalpojumi un programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības pakalpojumi"; notikušas darbības, lai uzvarētu konkrēts uzņēmums, un organizētajā grupā dažādas personas vienojušās par darbu sadali.
