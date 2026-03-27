Radio un televīzijas raidījumu vadītāja Sanda Dejus intervijā žurnālam "Ieva" atklāti stāsta par attiecībām ar vīru Raivis Deju, uzsverot, ka abi ir ļoti atšķirīgi cilvēki.
Viņa atzīst, ka ir skaļa, enerģiska un spontāna, un iepriekš attiecībās bieži saņēmusi pārmetumus par savu tiešo un bravūrīgo raksturu. Tāpēc viņu pārsteidz tas, cik saprotošs un mierīgs ir viņas vīrs, kurš viņu pieņem tādu, kāda viņa ir.
Dejus atklāj, ka ikdienā viņa ir haotiskāka un pēc sevis mēdz atstāt nekārtību, kamēr vīrs to pacieš. Pāris ir pieņēmis, ka katram ir sava loma — Sanda sevi raksturo kā aktīvu un kustīgu darītāju, kamēr Raivis ir mierīgāks, vairāk uz sēdošu darbu orientēts IT jomas pārstāvis.
Neskatoties uz atšķirībām, viņa uzsver, ka attiecībās valda līdzsvars — vakaros abi satiekas, pavada mierīgu laiku kopā un rūpējas par ģimeni.
