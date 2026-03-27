Par "Gada slimnīcu" atzīta Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) rīkotajā "Gada balvā medicīnā" par pērnā "Gada slimnīcu" atzīta Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, aģentūrai LETA pavēstīja LĀB.
Biedrība informē, ka šonedēļ notikusi balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija. Šāds pasākums noticis 16. reizi.
"Balvu par mūža ieguldījumu medicīnā" šogad saņēma divi ārsti — traumatologs ortopēds, profesors Haralds Jansons un arodveselības un arodslimības ārste, profesore Maija Eglīte. Savukārt "Gada cilvēka medicīnā 2025" balva tika piešķirta gastroenterologam, profesoram Mārcim Lejam.
Par "Gada notikumu medicīnā 2025" tika atzīta modernākās klīniskās laboratorijas atklāšana Baltijā — "Centrālā laboratorija" jaunā, automatizētā un ar mākslīgo intelektu aprīkotā laboratorija Rīgā.
Nominācijā "Gada vecmāte 2025" augstāko balsojumu saņēmusi Ogres slimnīcas vecmāte Vineta Apsīte, kuru viņas pacienti vērtējot kā zinošu, savu darbu mīlošu, atbildīgu, prasmīgu un atsaucīgu.
"Gada ģimenes ārsts 2025" titulu sabiedrības balsojumā ieguvusi "Veselības centrs 4" ģimenes ārste Sarmīte Breice, kuru pacienti vērtējot kā gudru, atsaucīgu un empātisku, kā arī atzīmē, ka ārste ļoti iedziļinās pacienta problēmās.
Par "Gada ārstu — speciālistu 2025" nosaukts Rēzeknes slimnīcas pediatrs algologs Mareks Marčuks.
Atsauksmēs par ārstu bērnu vecāki norāda, ka ārsts ir atsaucīgs un profesionāls pediatrs. Vecāki atzīmē, ka bērni šī ārsta aprūpē jūtas droši un mierīgi, kas vecākiem ir ļoti svarīgi.
Titula "Gada jaunais ārsts 2025" ieguvējs ir Emīls Šmitiņš. Viņa kolēģi norāda, ka Šmitiņš ir enerģisks, zinošs un mērķtiecīgs jaunais ārsts, kurš ar lielu degsmi attīsta bērnu kardioloģiju Latvijā, ieviešot jaunas metodes un inovācijas. Viņš ir viens no nedaudzajiem speciālistiem valstī, kas nodrošina invazīvās kardioloģijas manipulācijas bērniem, un aktīvi pilnveido savas zināšanas arī starptautiskā vidē.
Kā "Gada slimnīca 2025" sumināta Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca. Slimnīcā atklāta modernākā mugurkaula operāciju zāle valstī, kas aprīkota ar robottehnoloģiju, modernām navigācijas iekārtām un neiromonitorēšanas sistēmām, būtiski paaugstinot pacientu drošību un ļaujot veikt līdz šim nebijušas, sarežģītas mugurkaula operācijas. Pagājušā gadā ieviestas daudz inovācijas vertebroloģijā, jūtama attīstība un vēlme kļūt labākiem, kā arī balsojumā norādīts, ka slimnīcai ir uz pacientiem vērsta attieksme.