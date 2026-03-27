#aptiekas #labdarība #medicīna #mediķi

Par "Gada slimnīcu" atzīta Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 27. marts, 10:56
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas teritorija.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) rīkotajā "Gada balvā medicīnā" par pērnā "Gada slimnīcu" atzīta Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, aģentūrai LETA pavēstīja LĀB.

Biedrība informē, ka šonedēļ notikusi balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija. Šāds pasākums noticis 16. reizi.

"Balvu par mūža ieguldījumu medicīnā" šogad saņēma divi ārsti — traumatologs ortopēds, profesors Haralds Jansons un arodveselības un arodslimības ārste, profesore Maija Eglīte. Savukārt "Gada cilvēka medicīnā 2025" balva tika piešķirta gastroenterologam, profesoram Mārcim Lejam.

Par "Gada notikumu medicīnā 2025" tika atzīta modernākās klīniskās laboratorijas atklāšana Baltijā — "Centrālā laboratorija" jaunā, automatizētā un ar mākslīgo intelektu aprīkotā laboratorija Rīgā.

Nominācijā "Gada vecmāte 2025" augstāko balsojumu saņēmusi Ogres slimnīcas vecmāte Vineta Apsīte, kuru viņas pacienti vērtējot kā zinošu, savu darbu mīlošu, atbildīgu, prasmīgu un atsaucīgu.

"Gada ģimenes ārsts 2025" titulu sabiedrības balsojumā ieguvusi "Veselības centrs 4" ģimenes ārste Sarmīte Breice, kuru pacienti vērtējot kā gudru, atsaucīgu un empātisku, kā arī atzīmē, ka ārste ļoti iedziļinās pacienta problēmās.

Par "Gada ārstu — speciālistu 2025" nosaukts Rēzeknes slimnīcas pediatrs algologs Mareks Marčuks.

Atsauksmēs par ārstu bērnu vecāki norāda, ka ārsts ir atsaucīgs un profesionāls pediatrs. Vecāki atzīmē, ka bērni šī ārsta aprūpē jūtas droši un mierīgi, kas vecākiem ir ļoti svarīgi.

Titula "Gada jaunais ārsts 2025" ieguvējs ir Emīls Šmitiņš. Viņa kolēģi norāda, ka Šmitiņš ir enerģisks, zinošs un mērķtiecīgs jaunais ārsts, kurš ar lielu degsmi attīsta bērnu kardioloģiju Latvijā, ieviešot jaunas metodes un inovācijas. Viņš ir viens no nedaudzajiem speciālistiem valstī, kas nodrošina invazīvās kardioloģijas manipulācijas bērniem, un aktīvi pilnveido savas zināšanas arī starptautiskā vidē.

Kā "Gada slimnīca 2025" sumināta Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca. Slimnīcā atklāta modernākā mugurkaula operāciju zāle valstī, kas aprīkota ar robottehnoloģiju, modernām navigācijas iekārtām un neiromonitorēšanas sistēmām, būtiski paaugstinot pacientu drošību un ļaujot veikt līdz šim nebijušas, sarežģītas mugurkaula operācijas. Pagājušā gadā ieviestas daudz inovācijas vertebroloģijā, jūtama attīstība un vēlme kļūt labākiem, kā arī balsojumā norādīts, ka slimnīcai ir uz pacientiem vērsta attieksme.

Ieteiktie raksti

"Gada zobārsta" tituls piešķirts Jūlijai Hmeļevskai no "Dentalfix" zobārstniecības Valmierā, kuru balsojumā cilvēki

raksturo kā profesionālu, atbildīgu un rūpīgu ārsti, kura ir uzmanīga un atsaucīga pret pacientiem un darbu veic kvalitatīvi.

Savukārt kā "Gada funkcionālais speciālists 2025" sveikta Jelgavas klīnikas audiologopēde Natālija Ērgle. Pacienti balsojumā norāda, ka viņa ir ārsts ar lielu atbildības sajūtu, kura ir ieinteresēta sasniegt vēlamo rezultātu un kura ar savu ilggadējo darbu ir palīdzējusi daudziem bērniem un pieaugušajiem.

"Gada docētāja" nominācijā par saviem pedagogiem balsoja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Universitātes (LU) ārstniecības studenti. Šo titulu nopelnīja LU Medicīnas un Dzīvības zinātņu fakultātes Jauno mediķu skolas koordinatore Sanita Oklu. Savukārt "Gada docētājs 2025" RSU ir Pataloģijas centra, pataloģijas nodaļas ārsts Valters Vīksne.

Kā "Gada farmaceits" izcelts "Mēness aptiekas" farmaceits Kristaps Moločenko. Balsojumā par gada farmaceitu norādīts, ka Moločenko ir zinošs, profesionāls farmaceits, kurš vienmēr ir ieinteresēts klienta vajadzībās.

Par "Gada ārsta palīgu 2025" nosaukta Gundega Zeme no Dunikas ambulances. Klienti viņu raksturo kā atsaucīgu un izpalīdzīgu ārsta palīgu, ar patiesu rūpi par sava pagasta iedzīvotāju veselību un labklājību.

"Gada māsas" balvu ieguvusi Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa Valentīna Berestova. Kolēģi norāda, ka viņa ir ilgstoši apliecinājusi augstu profesionalitāti, atbildību un nesavtīgu attieksmi pret pacientu aprūpi.

Tikmēr "Gada māsas palīga" balvu saņēma Ingrīda Kalna, kura vairāk nekā 30 gadus ir Liepājas reģionālajās slimnīcas neonatoloģijas nodaļas māsas palīgs. Kalnu raksturojot, balsotāji norāda, ka viņas profesionālā pieredze, mierīgais līdzsvars un pārliecinošā rīcība sarežģītās situācijās sniedz drošības sajūtu ikvienam, kas ienāk nodaļā.

AS "Olpha" speciālbalva "Iedvesma" piešķirta Nacionālā psihiskās veselības centra psihiatrei, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra docētājai Lienei Sīlei. AS "Grindeks" Grindeļa balvu par izciliem sasniegumiem Latvijas medicīnā un ieguldījumu sabiedrības veselībā saņēma RSU docents Iekšķīgo slimību katedrā, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Latvijas kardioloģijas centra kardiologs profesors Kārlis Trušinskis.

Latvijas Medicīnas fonds pasākuma laikā piešķīra balvu par darbu sabiedrības labā "Latvijas Radio 5" labdarības maratonam — akcijai "Dod pieci". Savukārt LĀB specbalva tika piešķirta "Veselības centru apvienība Rezidentūras programmas vadītājai Anitai Kamenščikovai.

Turpini lasīt
