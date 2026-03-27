Siguldā kāds vīrietis veicis virkni pārkāpumu — nozadzis automašīnu, uzpildījis degvielu nesamaksājot, un, neskatoties uz pakaļdzīšanos, aizbēga no policijas. Vienlaikus konflikts izcēlies arī starp mašīnas zādzībā cietušo un kādu pašvaldības policijas darbinieku, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Notikums sākās degvielas uzpildes stacijā (DUS), kur automašīnas īpašnieks Elvis īslaicīgi atstāja savu BMW ar iedarbinātu motoru. Kamēr viņš atradās veikalā, nepazīstams vīrietis iekāpa spēkratā un aizbrauca. Drīz vien kļuva zināms, ka zaglis ar nozagto auto devies uz citu DUS, kur uzpildījis degvielu aptuveni 140 eiro vērtībā. Viņš aizbraucis nesamaksājot.
Pēc tam zaglis manīts Siguldā, kur viņu ieraudzīja policija un sākās pakaļdzīšanās. Bēgšanas laikā viņš bojāja ceļa zīmes, tomēr spēja aizbēgt. Pēc aculiecinieku teiktā, vadītājs varēja būt alkohola reibumā.
Tikmēr cietušais Elvis kritizē policijas rīcību, uzskatot, ka zagli bija iespējams aizturēt. Vēlāk viņam izveidojās asa vārdu apmaiņa ar kādu pašvaldības policistu, kurš, pēc Elvja teiktā, izturējies agresīvi un lietojis necenzētu leksiku, kā arī draudējis ar aizturēšanu.
Siguldas pašvaldības policijas priekšnieks norādījis, ka šāda rīcība nebūtu pieļaujama, un solījis pārbaudīt notikušo, tostarp izvērtēt ķermeņa kameru ierakstus. Savukārt par pašu incidentu policija uzsver — šādi gadījumi, kad aizdomās turētais izbēg, esot reti.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa likumsargi meklē attēlos redzamo personu saistībā ar notikušo.
Valsts policija aicina aplūkot attēlos redzamo personu un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai zina iespējamo atrašanās vietu! Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 28750505 vai 112.
Plašāk skatieties 26. marta "Degpunktā".
