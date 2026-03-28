Honkongā stājušies spēkā jauni grozījumi Nacionālās drošības likuma piemērošanas noteikumos, kas piešķir policijai plašākas pilnvaras pieprasīt piekļuvi elektronisko ierīču saturam un paroļu izpaušanu, ziņo vairāki ārvalstu mediji.
Saskaņā ar izmaiņām tiesībsargājošās iestādes var pieprasīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par nacionālās drošības apdraudēšanu, nodot savu mobilo telefonu vai datoru paroles, kā arī sniegt "jebkādu nepieciešamu informāciju vai palīdzību". Par atteikšanos izpildīt šādu prasību var draudēt līdz vienam gadam cietumā un naudas sods. Savukārt par nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu draudēs līdz trim gadiem brīvības atņemšanas.
Papildu grozījumi paredz arī muitas dienestam tiesības konfiscēt priekšmetus, kas uzskatāmi par valsts drošībai bīstamiem, pat ja persona nav aizturēta.
Honkongas valdība norāda, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai efektīvi novērstu un apkarotu darbības, kas apdraud valsts drošību, vienlaikus, pēc amatpersonu teiktā, saglabājot iedzīvotāju tiesības. "Jaunie noteikumi nodrošina, ka nacionālās drošības apdraudējumi var tikt savlaicīgi novērsti, vienlaikus aizsargājot likumīgās intereses," teikts amatpersonu paziņojumā.
Tomēr kritiķi uzskata, ka jaunās pilnvaras būtiski ierobežo pamattiesības. Juriste Uranija Čiu norādījusi, ka
"plašās pilnvaras, kas piešķirtas bez tiesas lēmuma, ir nesamērīgas un ietekmē privātumu un tiesības uz taisnīgu tiesu".
Nacionālās drošības likums Honkongā tika ieviests 2020. gadā pēc plašiem demokrātijas atbalsta protestiem. Kopš tā laika aizturēti simtiem cilvēku, un vairāki gadījumi izraisījuši starptautisku kritiku par pilsonisko brīvību ierobežošanu.
