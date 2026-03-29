ASV popdziedātāja Šapela Roana nonākusi kritikas centrā pēc incidenta Brazīlijā, kurā iesaistīta futbola spēlētāja Žoržinju Frelo ģimene.
Notikums risinājies Sanpaulu viesnīcā pirms dziedātājas uzstāšanās festivālā "Lollapalooza Brazil". Kā sociālajos medijos norādīja Žoržinju, viņa sieva, dziedātāja Ketrīna Hārdinga, kopā ar 11 gadus veco meitu brokastojušas tajā pašā viesnīcā, kur uzturējusies Roana. Meitene, pamanot mākslinieci, vienkārši paskatījusies un pasmaidījusi, taču neilgi pēc tam pie viņām pienācis apsargs un, pēc ģimenes teiktā, agresīvā tonī aizrādījis par necieņu un uzmākšanos.
Žoržinju apgalvo, ka šī situācija bērnu ļoti satraukusi: "Mana meita bija ļoti nobijusies un raudāja." Viņš arī pauda vilšanos par mākslinieces attieksmi pret faniem.
Savukārt pati Šapela Roana noliegusi, ka būtu redzējusi notikušo vai devusi norādījumus apsardzei.
"Es pat neredzēju sievieti un bērnu. Neviens pie manis nepienāca,"
viņa sacīja sociālajos medijos, piebilstot, ka konkrētais apsargs neesot bijis viņas personīgās komandas loceklis. Dziedātāja arī uzsvēra, ka neatbalsta agresīvu izturēšanos pret faniem un atvainojās, ja notikušais radījis diskomfortu.
Par notikušo izteicies arī apsargs, kurš uzņēmies pilnu atbildību par incidentu. Viņš norādījis, ka konkrētajā brīdī strādājis citas personas labā un nav bijis saistīts ar Šapelas Roanas personīgo apsardzes komandu. Apsargs uzsvēris, ka viņa rīcība nav veikta dziedātājas vai viņas pārstāvju uzdevumā.
Viņš skaidroja, ka lēmumu rīkoties pieņēmis, balstoties uz viesnīcas sniegto informāciju, iepriekš novērotiem notikumiem un paaugstinātu drošības risku konkrētajā vietā. Vienlaikus apsargs atzina, ka situācijas iznākums ir nožēlojams.
Savukārt Ketrīna Hārdinga atkārtoti uzsvēra, ka viņas meita tikai paskatījusies uz dziedātāju un pasmaidījusi, bet ne tuvojosies un ne fotografējusi. Viņa apgalvoja, ka apsargs viņas un bērna virzienā vērsies ar aizrādījumiem agresīvā tonī, kas sabojājis meitai dzimšanas dienas dāvanu — iespēju apmeklēt festivālu, uz kuru viņas galu galā nedevās.
Situācija izraisījusi plašu rezonansi arī politiskā līmenī. Riodežaneiro mērs Eduardu Kavaljēri paziņojis, ka dziedātāja viņa vadītajā pilsētā nebūs gaidīta, norādot, ka šāda attieksme pret faniem nav pieņemama.
