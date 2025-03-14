Vācijas "Ifo" institūta biznesa pārliecības indekss šā gada martā samazinājies līdz 86,4 punktiem salīdzinājumā ar 88,4 punktiem februārī, tādējādi reģistrēts zemākais līmenis kopš 2025. gada februāra, liecina institūta apkopotā informācija.
Analītiķi bija prognozējuši, ka indekss saruks līdz 86,2 punktiem.
Indeksa kritumu galvenokārt veicinājušas bažas par karadarbības Tuvajos Austrumos iespējamo ietekmi.
Jaunākie dati rāda, ka indekss, kas novērtē pašreizējo biznesa situāciju, martā saglabājies 86,7 punktu līmenī.
Tikmēr indekss attiecībā uz biznesa nākotnes perspektīvām samazinājies no 90,2 punktiem līdz 86 punktiem.
"Ifo" norāda, ka pārliecība martā samazinājusies visās aplūkotajās nozarēs.
"Ifo" biznesa pārliecības indekss tiek veidots, aptaujājot aptuveni 9000 Vācijas uzņēmēju.
