Slavenais amerikāņu kinoaktieris Šons Penns 15. martā neieradās uz ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremoniju Losandželosā, kur viņš ieguva savu trešo "Oskaru". 

Greznā pasākuma vietā sešdesmit piecus gadus vecais aktieris nolēma doties uz Ukrainu, kur dienu vēlāk tikās ar prezidentu Volodimiru Zelenski, bet pēc tam apmeklēja arī Ukrainas bruņotos spēkus.

"Šon, pateicoties tev, mēs zinām, kas ir patiess Ukrainas draugs. Tu esi bijis kopā ar Ukrainu kopš pirmās pilna mēroga kara dienas," pēc tam sociālajos medijos rakstīja Zelenskis.

