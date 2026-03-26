Traģiskā avārija Madonas novada Praulienas pagastā, kurā dzīvību zaudēja trīs cilvēki, sabiedrībā uzšķīrusi ne tikai diskusiju par drošību uz ceļiem, bet arī par mūsdienu cilvēka morālo kompasu kritiskās situācijās. Galvenais sašutuma iemesls ir sociālajos tīklos nonākušais video, ko uzņēmis vīrietis, kurš pirmais sasniedza notikuma vietu. Video redzami gan smagi bojātie transportlīdzekļi, gan agonijā esoši cilvēki, kamēr aizkadra balss komentē notiekošo. Šī rīcība izraisījusi tūkstošiem cilvēku nosodījumu, dēvējot filmētāju par necilvēcīgu un pieprasot kriminālatbildību par palīdzības nesniegšanu, vēsta 360TV Ziņas.
Aculiecinieka versija: "Es izsaucu visus dienestus"
360TV Ziņām izdevās sazināties ar video autoru, kurš kategoriski noraida pārmetumus par vienaldzību vai tīšu ļaunprātību. Vīrietis apgalvo, ka tieši viņš bijis tas, kurš veicis izšķirošo zvanu glābšanas dienestiem, un filmēšana notikusi tikai pēc tam vai procesā, kad nekas cits viņa spēkos vairs nav bijis. Viņš skaidro, ka situācija bijusi tik smaga, ka viņam uzreiz bijis skaidrs – palīdzēt cietušajiem paša spēkiem nav iespējams. Aculiecinieks neslēpj savu skarbo nostāju, norādot, ka, viņaprāt, negadījumā iesaistītie jau tajā brīdī bijuši, viņa vārdiem runājot, "nolemti nāvei", un viņa rīcība nekādā veidā nav ietekmējusi tālāko notikumu gaitu.
Privāts video, kas kļuva publisks
Skaidrojot video izplatību, autors uzsver, ka viņam nav bijis mērķa kļūt par sociālo tīklu sensāciju. Viņš video esot nosūtījis tikai šauram paziņu lokam, un par tālāko materiāla "noplūdi" publiskajā telpā atbildību neuzņemas. Vīrietis jūtas netaisnīgi padarīts par grēkāzi, uzsverot, ka kāds no viņa paziņām ir rīkojies negodprātīgi, nosūtot video tālāk, kas arī izraisījis nevadāmo reakcijas vilni. Viņš uzskata, ka sabiedrības dusmas ir vērstas pret nepareizo cilvēku, jo viņš savu pienākumu – dienestu izsaukšanu – esot izpildījis.
Ekspertu un dienestu skatījums uz secību
Tomēr tiesībsargājošās iestādes un eksperti uzsver, ka izšķiroša ir tieši rīcības secība un ētiskais aspekts. Valsts policija un CSDD pārstāvji atgādina, ka pirmās sekundes pēc avārijas ir kritiskas, un telefona izmantošana filmēšanai, nevis tūlītējai informācijas sniegšanai dispičerim, var tikt vērtēta kā novēlota palīdzība. Pat ja aculiecinieks uzskata, ka cietušie ir "nolemti", medicīnisko atzinumu var sniegt tikai speciālisti. Pašlaik policija rūpīgi pārbauda precīzus laika zīmogus – brīdi, kad sākta filmēšana, un brīdi, kad reģistrēts zvans uz 112, lai noskaidrotu, vai video autora apgalvojumi par savlaicīgu dienestu informēšanu atbilst patiesībai.
