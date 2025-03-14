Limbažu novada Staiceles pagastā zemnieku saimniecībā "Upesmārciemi" vilki nokoduši 14 jaunaitas un vienu teķi, aģentūrai LETA pastāstīja "Upesmārciemi" īpašnieks Toms Arnavs.
Vienlaikus zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) platformā "X" ziņo, ka "Upesmārciemi" vilki ir nokoduši visas rudenī iegādātās jaunaitas un teķus.
Ministrs uzsver, ka šādi gadījumi parāda, cik svarīgi ir laikus reaģēt uz plēsēju klātbūtni un sekot to skaitam.
Krauze aicina ziņot lietotnē "Mednis", ja tiek pamanīti vilki, to pēdas vai notiek uzbrukumi. "Jo vairāk informācijas mums ir, jo precīzāk varam saprast situāciju un pieņemt lēmumus," pauž ministrs.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka zemnieku saimniecība "Upesmārciemi" ir reģistrēta 2020. gadā, un tās vienīgais īpašnieks ir Arnavs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu