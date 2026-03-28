Neraugoties uz gadiem ilgām kampaņām un sodu bardzības palielināšanu, situācija uz Latvijas ceļiem saglabājas kritiska. Ceļu satiksmes drošības padomes sēdē tika prezentēti dati, kas liecina par negatīvu tendenci – bojāgājušo skaits pieaug, un pērn avārijās dzīvību zaudējuši 118 cilvēki, vēsta 360TV Ziņas.
Kā galvenais nāves cēlonis izgaismojas ne tikai ātrums vai alkohols, bet gan šķietami elementāra nevērība pret pašu drošību, proti, drošības jostu nelietošana.
Ekspertu veiktā analīze atklāj šokējošu ainu – aptuveni sestā daļa bojāgājušo avārijas brīdī ir burtiski izmesti no transportlīdzekļa. CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis uzsver, ka daudzos gadījumos automašīnas virsbūve pat nav bijusi kritiski deformēta, taču neizmantotas jostas dēļ pasažieri un vadītāji pakļuvuši zem paša spēkrata.
Viņš min piemēru par negadījumu, kurā no pieciem automašīnā esošajiem cilvēkiem gāja bojā trīs, jo visi atradās ārpus sēdvietām tūlīt pēc trieciena. Ja šīs personas būtu bijušas piesprādzējušās, izredzes izdzīvot būtu bijušas ievērojami augstākas.
Lai gan pēc likuma grozījumiem, kas paredz kriminālatbildību par braukšanu smagā reibumā, pieķerto dzērājšoferu skaits ir sarucis par aptuveni 300 gadījumiem, kopējais rādītājs joprojām ir satraucošs – pērn tie bija 2990 autovadītāji.
Valsts policijas pārstāvji norāda, ka bieži vien traģēdiju izraisa vairāku pārkāpumu kopums: liels ātrums, alkohols un nepiesprādzēšanās. Paralēli tam Satiksmes ministrija norāda uz vēl vienu problēmu – operatīvo dienestu ierašanās laiku, kas ārpus apdzīvotām vietām pārsniedz pusstundu, kas ir būtiski par lēnu, lai sniegtu kritisko palīdzību cietušajiem.
