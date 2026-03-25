Taivānā ar lielu skatītāju atsaucību izskanējuši Oskara balvu ieguvušās animācijas filmas “Straume” koncerti Kaohsiung simfoniskā orķestra izpildījumā, kuros latviešu komponists un filmas mūzikas līdzautors Rihards Zaļupe pirmo reizi šajā koncerttūrē pats stājās pie diriģenta pults. Komponists orķestra versijai radījis īpašu akustisko instrumentāciju, kas piešķir filmas mūzikai jaunu skanējumu un ļauj to piedzīvot vēl dziļāk.
Taivānā notika divi koncerti Kaohsiung Museum of Fine Arts, kopumā pulcējot ap 6500 skatītāju. Abi vakari izskanēja ar ovācijām, apliecinot “Straumes koncertā” mūzikas un vizuālā stāsta starptautisko rezonansi.
“Šis koncerts man bija savā ziņā sapņa piepildījums – par iespēju diriģēt šāda mēroga koncertu biju domājis jau sen. Diriģēt filmas “Straume” koncertu ar simfonisko orķestri un piedalīties šādā notikumā bija patiesi brīnišķīga pieredze – jutos gan pacilāts, gan dziļi patriotiski noskaņots, redzot, ka Latvijas filma un mūzika uzrunā skatītājus tik tālu no mājām, Taivānā. Šie koncerti vēlreiz apliecināja, ka “Straumes” stāsts ir saprotams un vajadzīgs visā pasaulē, dažādām paaudzēm. Tas atgādina, ka tieši kopā mēs varam padarīt pasauli labāku un skaistāku,” sajūtās pēc koncertiem dalās komponists Rihards Zaļupe.
Koncertos tika atskaņota pilna filmas versija, ko dzīvajā izpildīja simfoniskais orķestris, radot īpaši emocionālu un daudzslāņainu pieredzi. Skatītāji augstu novērtēja gan muzikālo sniegumu, gan filmas un mūzikas sinerģiju.
Turpinot starptautisko koncerttūri “Straume koncertā”, nākamais uzvedums notiks 16. maijā Londonā, prestižajā Royal Festival Hall (Southbank Centre).
Latvijas publikai būs iespēja piedzīvot šo unikālo uzvedumu 2026. gada 23. maijā, kad “Straume koncertā” izskanēs Xiaomi Arēnā Rīgā. Tas būs vienīgais koncerts Baltijā, kurā pasaulslaveno filmu uz lielā ekrāna pavadīs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra izpildīta partitūra.
Filmas “Straume” režisors Gints Zilbalodis un komponists Rihards Zaļupe aicina skatītājus uz šo īpašo notikumu, kurā kino un mūzika saplūst vienotā, emocionāli piesātinātā pieredzē.
“Straume koncertā”, tūres ietvaros, jau izskanējuši vairāki koncerti ASV un tikko divi koncerti Taivānā.
Biļetes pieejamas: www.straumekoncerta.lv
