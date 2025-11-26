Honkongā trešdien ugunsgrēkā dzīvojamo namu kompleksa augstceltnēs dzīvību zaudējuši vismaz 36 cilvēki, ziņo varasiestādes un mediji.
29 cietušie atrodas slimnīcās, bet vēl 279 cilvēki šobrīd skaitās pazuduši bez vēsts.
Ugunsgrēka bīstamības pakāpe tika paaugstināta līdz 5. līmenim, kas ir augstākais ugunsgrēka bīstamības līmenis.
Bojāgājušo vidū ir arī vismaz viens ugunsdzēsējs.
Liesmas apņēmušas septiņas augstceltnes Taipo rajonā, kas atrodas Honkongas ziemeļu daļā Jaunajās teritorijās netālu no robežas ar Ķīnas pamatteritorijas pilsētu Šeņžeņu.
Kompleksā ir pavisam astoņas augstceltnes ar kopumā 2000 dzīvokļu. Katrai ēkai ir 32 stāvi.
Mediji vēsta, ka visas ēkas tika atjaunotas un tās aptvēra bambusa sastatnes.
Plašā ugunsgrēka dzēšanā iesaistīti vairāk nekā 760 ugunsdzēsēji, un notikuma vietā strādā arī aptuveni 400 policistu.
