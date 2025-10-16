Aizkraukles novada Skrīveru pagastā plānota autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri rekonstrukcija, tajā skaitā plata gājēju un velo celiņa izbūve. Diemžēl iegūstot projektētāju sagatavotos dokumentus tapa skaidrs, ka lielāko daļu no 11 vairāk nekā gadsimtu vecajiem ozoliem paredzēts… nozāģēt.
Ar Latvijas Meža sertifikācijas padomes atbalstu akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dendrologi novērtēja ozolus un visus atzina par ļoti vērtīgiem kokiem, kas saglabājami. Pāris kokiem vien nepieciešama vainagu kopšana.
Ozols ir Latvijas spēka simbols. Šie vienpadsmit koki ir pārdzīvojuši divus Pasaules karus. Viens no ozoliem arī tiešu zibens trāpījumu. Koks pamazām dziedē zibens atstāto brūci.
Šie ozoli joprojām ir ne tikai liela dabas vērtība, bet arī Skrīveru kultūrvēstures daļa. Ja ozolus nosargāsim, vairāki koki noteikti kļūs par dižkokiem.
Ozoli ir pieteikti konkursam “Eiropas gada koks”. Atbalsti šos ozolus – tā ir vēl viena iespēja kokus nosargāt! (SPIED ŠEIT)
Vācijā, Austrijā un Francijā ceļu rekonstrukciju projektos bieži tiek saglabātas ozolu un liepu alejas, izmantojot elastīgu joslas koriģēšanu, satiksmes salas, veloceliņu novirzīšanu no sakņu zonas un speciālas koka aizsardzības konstrukcijas.
Latvijai kaimiņos ir īstenoti pārrobežu projekti, kuros alejas, tostarp ozolu rindas, atzītas par īpaši aizsargājamām ainaviskām dabas struktūrām. Šādos projektos ozolu alejas tiek uzlūkotas ne tikai kā ainavas elements, bet arī kā kultūras mantojums ar ES nozīmes aizsardzības statusu. Kāpēc lai tā nebūtu arī Skrīveros?
Ja ceļa rekonstrukcija iespējama citviet Eiropā, vienlaikus saglabājot gadsimtiem vecus kokus, nav pamata pieļaut, ka Latvijā 21. gadsimtā koki tiek uzskatīti par šķērsli, nevis vērtību.
