Šoruden, oktobrī un novembrī, mūzikas un mākslas festivāla "Bildes" 36.pastāvēšanas gadā notiks seši koncerti, turklāt pirmo reizi - arī akustiskais koncerts, šodien preses konferencē uzsvēra pasākuma rīkotāja Tija Auziņa.
Viņa atzina, ka pēc 35. jubilejas gada noslēguma koncerta, kas ildzis 5,5 stundas, nebija pārliecības, vai šogad festivāls notiks. Tomēr pēc ilgākiem tēmas meklējumiem atnākusi ideja par "Punktu" - Jumurdas muižā "Bilžu" vasaras nometnē tapušas gleznas izstādi "Punktojam", kuru 8.oktobrī atklās tirdzniecības centrā.
Savukārt koncerti notiks mūzikas namā "Daile" un VEF Kultūras pilī.
Festivālu atklās 23. oktobrī ar blūza koncertu, ko vadīs mūziķis Jānis Bukums. Koncertā uzstāsies Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "Exiled in Brussels", kur uz mūzikas nama "Daile" skatuves kāps Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle (NA), "Vocada", Laimis Rācenājs, "Vanadziņa Trio +", Edgars Rubenis, Antonija Dombrovska un Māris Lasmanis, "Royal Foxes", Mārcis Kalniņš & "Blues Mastery", Vjačeslavs Mitrohins, Aivars Hermanis un draugi, Māris Repšs un "Los Polidos".
VEF Kultūras pils Lielajā zālē 1. novembrī plkst.13 notiks koncerts bērniem, kas "Bilžu" programmā ir kopš 1992. gada un ir kļuvis par festivāla neatņemamu sastāvdaļu. Koncertu vadīs Igeta Ozoliņa, un tajā uzstāsies "Dzeguzīte" un Normunds Rutulis, "Knīpas un Knauķi", "Kolibri", "Momo" un deju studija "Ritms", "Notiņas", "Podziņas", "Poppy", "Tev un man" un Agnese Rakovska, "Vējā", Iecavas mazie stepa dejotāji Māra Pūra vadībā, "Nots" un deju studija "Dzirnas".
VEF Kultūras pils kamerzālē 1. novembrī plkst.19 izskanēs akustiskais koncerts, ko vadīs Mikus Frišfelds. Koncertā uzstāsies Kristaps Vanadziņš, "Atkala", Zane Dombrovska, Agnese Stengrevica, Karina Tatarinova un Miks Akots, Renārs Veļičko, "Kumosiņš", Mārtiņš Balodis, Ansis Klinstons, Horens Stalbe un Pēteris Upelnieks, Vaters, Anda un Kaspars Zemīši, Māra Kalniņa un Roberts Jakubovskis un Frišfelds.
VEF Kultūras pils kamerzālē 2. novembrī plkst.17 koncertā satiksies "Bilžu" dažādu paaudžu mūziķi un viņu bērni. Koncertu vadīs Ira Dūduma, kura uzskata, ka "Bildes" ir mūziķu un mākslinieku neformāls salidojums, kur izskan dziesmas un vārdi no sirds uz sirdi.
Koncertā uzstāsies Mia Hermane un Annija Putniņa, Edvards un Normunds Rutuļi, Ziemeļu ģimene, Križevicu ģimene, Miltiņu ģimene, Elviss Patriks un Ivars Pētersoni, Guntars un Henrijs Mucenieki, Kaukuļu ģimene, Emma Despina Upeniece un Ēriks Upenieks, Svens Linga, Ineta un Elza Marija Rudzītes, Adrija un Adrians Kukuvasi, Zane un Aivars Gudrie, Katrīne un Andris Lūkini, Alīse un Silvestrs Sīlis.
VEF Kultūras pils kamerzālē 6. novembrī plkst.19 izskanēs dziesminieku koncerts, kurā piedalīsies populāri dziesminieki. Koncertu vadīs Arnis Miltiņš. Koncertā uzstāsies Haralds Apogs, Valdis Atāls, Anta Eņģele un Melisa Debora Kaškura, Jānis Jansons, Uldis Kākulis, Agita Kaužēna, Silvija Silava, Laine Ligere, Miltiņš, Matīss un Uldis Ozoli, Sandra Bula un Āris Ziemelis, Felikss Staņevičs, Sīlis, Ēriks Loks un Ilona Papečkīte.
VEF Kultūras pils Lielajā zālē 17. novembrī plkst.17 "Bilžu" noslēguma koncertā uzstāsies mūziķi, kas bijuši klāt pašos "Bilžu" pirmsākumos, un citi mūziķi. Koncertu vadīs Fredis un UFO.
Koncertā uzstāsies "Ducele", Arnis Mednis, "The Jokers" un Daumants Kalniņš, "Rudens vēju muzikants", Guntars Račs, "Rīgas viļņi", "Dzidriņas megasistēma", Raimonds Eizenšmits, "Stiprās sievas", "Ogas", "2 Old Babies", Valters Pūce un Dainis Tenis, "BBB", kurā apvienojušies "Bilžu" mūziķu bērni, "Petersons Band", "Karakums", "Jauno Jāņu orķestris", "Mazie brāļi" un citi mūziķi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu