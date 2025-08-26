Par vairumu ekonomisko un ekonomiskās likumdošanas jautājumu valdības sociālajiem partneriem – darba devējiem un arodbiedrībām – parasti izdodas rast kompromisu. 

Taču virsstundu apmaksas un darba koplīguma izbeigšanas jautājumos tas izdevies nav un sociālo partneru nostāja ir pilnīgi pretēja. Pašreizējās ierosinātās likumdošanas izmaiņas atbalsta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), uzskatot tās par saprātīgu kompromisu, bet neatbalsta darba devēji – LDDK, LTRK, kā arī dažas arodbiedrības – Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība "LAKRS", kā arī Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrība.

Valdība nostājusies LBAS pusē, kam piekrīt arī likuma virzītājs – Labklājības ministrija –, tādēļ nolemts pretrunīgi vērtēto likumprojektu par izmaiņām Darba likumā virzīt uz Saeimu. Tomēr var prognozēt, ka Saeimā gaidāmas asas diskusijas par šīm izmaiņām.

