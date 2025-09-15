Latvijas banku sektors šogad pirmajā pusgadā strādāja ar 211,476 miljonu eiro peļņu, kas ir par 30,8% mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, liecina Latvijas Bankas publiskotie dati.
Banku procentu ienākumi 2025. gada pirmajos sešos mēnešos veidoja 653,261 miljonu eiro, kas ir par 15,8% mazāk nekā 2024. gada pirmajā pusgadā, kamēr procentu izdevumi samazinājās par 15,3% un veidoja 176,619 miljonus eiro.
Savukārt banku komisijas naudas ienākumi šogad pirmajā pusgadā bija 179,132 miljonu eiro, kas ir par 6,4% vairāk nekā 2024.gada pirmajos sešos mēnešos, bet banku komisijas naudas izdevumi pieauga par 8,5% - līdz 54,779 miljoniem eiro.
Jūnija beigās banku sektora aktīvi bija kopumā 30,397 miljardi eiro, kas ir par 0,3% jeb 93,600 miljoniem eiro mazāk nekā 2024. gada beigās, kad banku sektora aktīvi veidoja 30,491 miljardu eiro.
Banku izsniegto kredītu apmērs nebanku klientiem šogad jūnija beigās bija 17,407 miljardi eiro, kas ir par 4,5% jeb 746,473 miljoniem eiro vairāk nekā 2024.gada beigās.
Tostarp iekšzemes klientiem izsniegto aizdevumu apmērs 2025. gada jūnija beigās veidoja 14,500 miljardu eiro, kas ir par 4,4% jeb 616,690 miljoniem eiro vairāk nekā pagājušā gada beigās.
Iekšzemes mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu apmērs šogad jūnija beigās veidoja 6,911 miljardus eiro, kas ir par 4,4% jeb 290,987 miljoniem eiro vairāk nekā 2024. gada beigās, bet iekšzemes nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu apmērs veidoja 7,095 miljardus eiro, kas ir pieaugums par 5,1% jeb 347,185 miljoniem eiro, tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem aizdevumos izsniegti 4,366 miljardi eiro, kas ir par 6,1% jeb 249,695 miljoniem eiro vairāk nekā pagājušā gada beigās.
Savukārt noguldījumos bankas šogad 30. jūnijā bija piesaistījušas 25,694 miljardus eiro, kas ir par 0,5% jeb 135,029 miljoniem eiro vairāk nekā 2024. gada beigās.
Tostarp iekšzemes klientu noguldījumu apmērs salīdzinājumā ar pagājušā gada beigām samazinājies par 0,5% jeb 114,228 miljoniem eiro un jūnija beigās bija 20,948 miljardi eiro.
Iekšzemes mājsaimniecību noguldījumu apmērs šogad pirmajā pusgadā pieaudzis par 3,9% jeb 438,770 miljoniem eiro, 2025. gada 30. jūnijā veidojot 11,643 miljardus eiro, bet iekšzemes nefinanšu sabiedrību noguldījumu apmērs samazinājies par 7,5% jeb 589,096 miljoniem eiro, veidojot 7,31 miljardu eiro.
Latvijas Bankas dati arī liecina, ka piecu lielāko banku tirgus daļa aktīvos šogad jūnija beigās bija 87,99% (2024.gada beigās - 88,28%), kredītos nebanku klientiem - 86,88% (87,46%), bet nebanku klientu noguldījumos - 89,84% (88,64%).
2024. gadā banku sektora kopējā peļņa bija 569,533 miljoni eiro, tostarp pērn pirmajā pusgadā banku peļņa bija 305,657 miljonu eiro apmērā.
